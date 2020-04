Jihočeská centrála cestovního ruchu: Konference Travelcon 2020 byla zahájena koronaviru navzdory

reklama

Cestovní ruch je na kolenou, ale nesmí padnout. Škody by byly nedozírné a jeho obnova by trvala roky. A právě snaha připravit podmínky pro co nejrychlejší restart tohoto pro ČR ekonomicky významného odvětví, přiměla Jihočeskou centrálu cestovního ruchu (JCCR) nerušit letošní ročník odborné konference cestovního ruchu Travelcon 2020 ve dnech 23. a 24. dubna a uspořádat ho „koronaviru navzdory“. Stalo se. Dvoudenní Travelcon byl ve čtvrtek v devět třicet zahájen. On-line.

„Domácí cestovní ruch se zcela zastavil. To my ale nesmíme. Naší povinností je hledat cesty, jak z této situace dostat s co nejmenšími šrámy. A právě Travelcon by se měl stát platformou pro společné hledání nejlepších řešení. To byl také hlavní důvod konferenci uspořádat a věřím, že Travelcon nabídne inspiraci a směry z této krize. Je čas hledět dopředu. Jizvám se nevyhneme, ale trvalé zmrzačení domácího cestovního ruchu nesmíme dopustit,“ uvedl ředitel JCCR Jaromír Polášek.

Konferenci zahájila „na dálku“ z krajského úřadu jihočeská hejtmanka Ivana Stráská spolu s Jaromírem Poláškem a spolupořadatelem konference, předsedou Destinační společnosti Českobudějovicko-Hlubocko Davidem Šťastným. Všichni mluvili o významu cestovního ruchu pro ekonomiku země i jednotlivých regionů, aktuální situaci a nutnosti udělat maximum pro zmírnění dopadu protiepidemických opatření na toto odvětví. „V této nelehké době je pro nás všechny důležité sdílet informace a zkušenosti, které máme tak, abychom cestovní ruch opět nastartovali a abychom to vůbec přežili. To bude v tomto roce zásadní. Doufejme, že tím společně úspěšně projdeme a že všechno dobře dopadne,“ řekl mimo jiné Šťastný.

A skutečně. Atmosféra prvního dne konference byla velmi pozitivně a optimisticky laděná. Jinými slovy. Žádný pláč nad rozlitým mlékem a černé vize, ale naopak prezentace výhledů, možností a nových příležitostí, hledání a definování investic, konkurenceschopnost v rámci Evropy apod. V průběhu prvního konferenčního dne vystoupil mezi speakery také ředitel CzechTourismu Jan Herget, ředitelka agentury Flagship Sandra Feltham, ekonom Lukáš Kovanda, generální ředitel Sivek Hotels Viliam Sivek, expert na odvětví cestovního ruchu, regionální rozvoj a dopadové analýzy Ondřej Špaček a mnozí další.

K Travelconu se lze přihlásit i v pátek, zhlédnout bude možný i celý zpětně

Zájem odborné veřejnosti předčil očekávání organizátorů. Ti v klasickém případě počítali s fyzickou účastí zhruba 300 účastníků, on-line verze se ve čtvrtek ovšem zúčastnilo více než 1500 sledující, čímž se faktický počet účastníků zpětinásobil.

„Konference se mohou v pátek zúčastnit i další, zcela noví zájemci. Stačí se pouze bezplatně zaregistrovat na www.travelcon.cz. Program bude zahájen v obou sálech v 9 hodin. V zeleném sále bude úvodním tématem Creator House - evropský unikát v influencer marketingu. Hovořit k němu budou Jiří Dužár, Dalene Heck a Pete Heck. V oranžovém sále program odstartují Jaromír Polášek, Václav Cvach a Marie Korousová s tématem Gastroturistika v jižních Čechách. Letošní Travelcon je ovšem výjimečný i tím, že celý jeho průběh bude možné zhlédnout i zpětně,“ doplnila manažerka Travelconu Petra Machovcová.

Desinfekce, rukavice, roušky, štíty, rozestupy. I takový je Travelcon

Technické zajištění on-line Travelconu dostala na starost společnost Borovka event. Na její realizaci se, v prostorách dvou sálů a režii v pavilonu T2 českobudějovického výstaviště a studia v pražském sídle agentury CzechTourism, partnera konference, přímo podílely zhruba čtyři desítky lidí. Technici, kameramani, zvukaři, střihači a další. Ti všichni spolu s moderátory a přednášejícími, museli navíc pracovat v podmínkách striktního dodržování hygienických opatření. Všichni tak pracovali v rouškách, případně ochranných štítech a jednorázových rukavicích. Výjimku měli pouze ti, kteří „vysílali“ z domova, či své pracovny.

„Museli jsme zajistit prostory tak, aby jednotliví lidé od sebe byli, co nejvíce odděleni a bylo možné dodržovat minimální dvoumetrové odstupy. Před vstupem do každého prostoru, včetně tří přípravných stanů venku pod krytou střechou, jsme umístili desinfekci na ruce, jednorázové rukavice a roušky. Technika a celý prostor studií se po výměně hosta kompletně desinfikovaly. To práci samozřejmě komplikuje organizačně i časově. Je to pro nás nové, ale zvládnutelné. Nutná je ovšem maximální zodpovědnost a plně profesionální přístup,“ doplnila vedoucí produkce společnosti Borovka event Lenka Borovková.

Jihočeská centrála cestovního ruchu (JCCR) je organizace zřízená Jihočeským krajem k výkonu funkce destinačního managementu pro region jižní Čechy. Hlavním cílem je realizace projektů zaměřených na rozvoj turistické nabídky a prezentace regionu jako turisticky atraktivní destinace v tuzemsku i zahraničí. Tvoří produktové linie a zajišťuje vydávání tištěných propagačních materiálů. JCCR je provozovatelem Informačního Systému Cestovního Ruchu Jihočeského kraje na www.jiznicechy.cz. JCCR koordinuje činnost turistických oblastí na území Jihočeského kraje, spolupracuje s městy a obcemi, infocentry a subjekty cestovního ruchu z veřejného i soukromého sektoru. Úzce spolupracuje s agenturou CzechTourism, včetně jejích zahraničních zastoupení, komunikuje a spolupracuje se zahraničními partnery při tvorbě a realizaci přeshraničních projektů.

