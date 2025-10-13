Jihočeský kraj ocenil mladé sportovce za mimořádné úspěchy

Na krajském úřadě v Českých Budějovicích byli přijati sportovci z různých disciplín – házenkářky a házenkáři, boxeři a reprezentantka v bezmotorovém létání. Všichni v letošním roce dosáhli výjimečných výsledků.
Úspěchy jihočeské házené
V červnu letošního roku se v Jičíně konal Turnaj výběrů krajů. Soutěž je určena pro hráče a hráčky do 15 let a představuje prestižní přehlídku mladých házenkářských talentů. Dívčí výběr Jihočeského kraje obsadil v turnaji 3. místo. Tým tvořily hráčky z klubů v Jindřichově Hradci, Písku, Strakonicích a Milevsku. Trenérskou dvojicí byli Miroslav Vávra a Vladimíra Tíkalová.
Chlapecký výběr Jihočeského kraje pod trenérskou taktovkou Lukáše Baierlinga a Pavla Šimánka v turnaji zvítězil. Hráči pocházeli z klubů v Třeboni, Českých Budějovicích, Sezimově Ústí a Strakonicích.
„Myslím, že je to pěkné gesto od Jihočeského kraje, že poděkoval sportovcům za reprezentaci regionu. Ti mladí lidé, ať už dívky nebo chlapci, to opravdu oceňují,“ uvedl krajský trenér výběru Miroslav Vávra. Dodal, že házená má v regionu silnou tradici: „Ve Strakonicích hraje házená prim. Máme extraligu mužů, nejvyšší soutěž v republice, a i mládež se nám daří rozvíjet. V Jihočeském kraji jsme jediní, kdo hraje extraligu, a ženskou interligu zase reprezentuje Písek.“
Turnaj výběrů krajů se každoročně střídá s Olympiádou dětí a mládeže, kde Jihočeský kraj rovněž reprezentují mladí házenkáři a házenkářky z regionálních klubů.
Boxeři z jihu Čech mezi republikovou elitou
Silnou sportovní kategorii letos představují také boxeři z Box Clubu Táty Němce České Budějovice, kteří se dlouhodobě řadí mezi nejúspěšnější v republice. Jan Litoborský (18 let) je aktuálním mistrem České republiky v kategorii juniorů ve váze do 90 kg (2025), bronzovým medailistou z mezinárodního turnaje Olympijských nadějí a účastníkem Mistrovství Evropy juniorů v Ostravě. Boxu se věnuje čtyři roky a do budoucna se chce rozvíjet nejen jako sportovec, ale i trenér mládeže. Ben Lucas Bauer (17 let), rovněž z Českých Budějovic, získal titul mistra České republiky 2024 ve váze do 67 kg, vyhrál mezinárodní turnaj Hanácký beran a zúčastnil se prestižního turnaje v německém Brandenburgu. Oba borce trénuje Milan Beneš, který je zároveň i předsedou klubu.
„Já si myslím, že hejtman dělá moc dobrou věc, když takhle pozve všechny sportovce. Oni z toho mají velkou radost a motivuje je to, aby své úspěchy zvyšovali dál,“ uvedl trenér Milan Beneš. „Největšího úspěchu u nás v roce 2025 dosáhl Jan Litoborský, který byl i na mistrovství Evropy v Ostravě. Ty výsledky i podmínky, které máme, jsou opravdu na velmi dobré úrovni,“ dodal Beneš.
Jihočeské nebe patří mistryni světa
Tereza Koubková, česká reprezentantka v bezmotorovém létání, letos dosáhla historického úspěchu. Na Mistrovství světa žen 2025 získala zlatou medaili v kategorii jednotlivců a spolu s českým týmem obhájila titul mistrů světa v družstvech. Koubková je několikanásobnou vítězkou Mistrovství České republiky, držitelkou bronzové medaile z Juniorského mistrovství Evropy a pravidelnou účastnicí světových soutěží. Profesně působí v leteckém průmyslu, kde se podílí na vývoji českých letadel. „Mým cílem je další Mistrovství světa žen ve Slovinsku, to je nejbližší velký závod, který mě čeká,“ uvedla Tereza Koubková. „Podpora sportu je podle mě skvělá věc, protože motivuje mladé lidi sportovat a věnovat se tomu naplno,“ dodala.
Podpora mladých sportovních talentů
Jihočeský kraj dlouhodobě podporuje sportovce, kteří svými výkony šíří dobré jméno regionu. Kromě finanční podpory prostřednictvím dotačních programů kraj pravidelně oceňuje jednotlivce i týmy, kteří vynikají v různých sportovních disciplínách. „Mně to dělá velkou radost. Je to samozřejmě klíčové jednak pro Jihočeský kraj, protože jestli někdo bude tvořit jeho budoucnost – ať už ve sportu, vědě, školství nebo zdravotnictví – tak jsou to právě tyto děti. Je potřeba je podporovat ve všech talentech, které mají, ať už sportovních, kulturních nebo jiných,“ uvedl hejtman Martin Kuba při setkání se sportovci. Zároveň ocenil práci všech, kteří se věnují rozvoji mladých lidí. „Můj velký obdiv mají trenéři, rodiče i dobrovolníci, kteří se dětem věnují. Věnují tomu obrovské množství času, často bez nároku na odměnu. To je práce, kterou nelze adekvátně zaplatit, a patří jim velký respekt,“ dodal hejtman. Sport podle něj učí děti hodnotám, které využijí po celý život. „Sport je nenahraditelný. Děti se učí spolupracovat, poznávají, že nic není zadarmo, že úspěch přichází po poctivém tréninku. A také se naučí prohrávat – i to je důležité. Sport rozvíjí přirozenou odolnost a dává základní fyzickou kondici, kterou naše společnost do budoucna nutně potřebuje,“ doplnil Martin Kuba.
Úspěchy mladých Jihočechů jsou důkazem, že v regionu vyrůstá generace sportovců s talentem, vytrvalostí a silnou motivací reprezentovat svůj kraj na nejvyšší úrovni.
