„Dost cenzury a banování." Jan Tománek spustil vlastní sociální síť

28.11.2025 20:17 | Monitoring

Spisovateli a režisérovi Janu Tománkovi došla trpělivost se sociálními sítěmi a rozhodl se, že si vytvoří vlastní, kde nebude narážet na „trolly“. „DOST cenzury, banování a debilních sociálních sítí,“ podotýká. Na svou platformu již začíná zvát první uživatele.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Jan Tománek

Spisovatel a režisér Jan Tománek, který stál například jako jeden ze spoluzakladatelů za projektem Zdravé fórum, angažujícím se během covidových uzávěr, popsal, že si už v souvislosti se sociálními sítěmi řekl „dost“. 

„DOST cenzury, banování a debilních sociálních sítí - udělám si svoji!“ napadlo Tománka vyřešit vše, co jej na současném stavu sociálních sítích štve, rázným krokem. 

Popisuje, že před týdnem proto započal s prací a věnoval svůj čas právě tomuto účelu. „Celý týden jsem ležel v návodech, opensourcech, naučil se drobně programovat, VPS, cloudové systémy, cache… Moc mě neviděla rodina, nečetl jsem noviny a nesledoval, co ti naši Pávkové a Bábové…“ shrnul s tím, že šlo vlastně v tomto případě o „super očistu“.

Po týdnu se mělo dílo zadařit a Tománek tak již v pondělí rozjel zkušební provoz své sociální sítě, načež jej překvapilo, že to jeho problémy vyřešilo bez sebemenšího zaškobrtnutí. „Čekal jsem, že to nápor lidí nedá a všechno spadne – ale síť běží jako po másle, za moment bude 500 aktivních uživatelů,“ pochlubil se režisér úspěchem a dodal, že síť skutečně u lidí slaví úspěch a „hučí a žije to na ní jako v úle“.

Dle Tománka se s jeho vybavením podařilo vytvořit během týdne sociální síť, která by měla zvládnout i desítky tisíc uživatelů a hlavně pak „klidný prostor normálních lidí POUZE se jmény a obličeji“. 

„Žádné kočky, trollové a zombíci – POUZE na pozvánky a lidé se budou zvát mezi sebou. Když někoho sledujete, tak skutečně vidíte, co sledujete, žádná doporučování, můžete vytvářet a sledovat tematické prostory. Prostě všechno, co jsem vždycky chtěl a neměl – něco jako Facebook do roku 2009, ale daleko vymakanější,“ těší Tománka, že se mu podařilo odstranit nešvary, s nimiž v posledních letech v digitálním světě bojoval.

Dodává, že aktuálně hodlá pozvánky na svou sociální síť posílat skrze svůj newsletter.

autor: Radek Kotas

