Vondráček (Svobodní): Pod záminkou ochrany dětí umožňuje státní kontrolu komunikace

EU chce číst každou vaši zprávu! Vyhodili jsme ChatControl dveřmi a EU ho vrátila do hry oknem. Zásadně odmítáme zavedení ChatControl. Tento šmírovací nástroj je totalitní praktikou, které už do naší země nikdy zpět vpustit nesmíme.
Co přináší navrh, ve kterém nás Rada EU přehlasovala?
Narušení soukromí: Povinné skenování zpráv ohrožuje end-to-end šifrování a vytváří backdoory pro masovou surveillance.
Chybné AI detekce: Dobrovolné AI skenování vede k falešným pozitivům, nesprávnému flagování a potenciálním policejním zásahům.
Ověření věku: Povinné systémy diskriminují uživatele a invazivně narušují soukromí.
Hrozba pro služby: Aplikace jako Signal hrozí stažením z EU kvůli regulacím.
Ohrožení demokracie: Pod záminkou ochrany dětí umožňuje státní kontrolu komunikace a potlačuje svobodu.
autor: PV