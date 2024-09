Jihočeský kraj protíná hned sedm pivních stezek

Pivní kultura je od května minulého roku zapsána do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury. Tradice setkání a posezení u piva je na jihu Čech silná. Za tímto oblíbeným nápojem jezdí lidé nejen z celé České republiky, ale také ze zahraničí. Aby mohli jednotlivá místa co nejlépe a pohodlně procestovat, jsou sestavená do Pivních stezek. Ta první vede po Budějovicku, nechybí v ní známé klasiky jako Budvar a Samson, ale podíváte se také do menších či rodinných pivovarů. Trasa s číslem dvě zavede do Toulavy, konkrétně do táborských minipivovarů, dále do Soběslavi nebo Malšic. Trojka vede po Písecku, Blatensku, Strakonicku a Vodňansku. Vynechat v něm nelze strakonický pivovar, Hulváta z Truskovic nebo Zámecký pivovar v Blatné.

Šumavskem putuje čtvrtá trasa a vy můžete putovat s ní. Díky tomu pak ochutnáte třeba vychlazený zlatavý mok v prachatickém pivovaru nebo v hotelu Bobík ve Volarech. Byla by škoda opomenout ekofarmu s pivovarem v Horních Chrášťanech. Kdo zvolí pátou trasu, pochutná si v pivovaru Krumlov nebo Rožmberk. Jílovice, Žumberk, Doudle*beer nebo Svachovka, to jsou lákadla šesté trasy na Novohradsku-Doudlebsku. Komu se líbí šťastná sedmička, v Třeboni ochutná tamní Regent, Stráž si dá ve stejnojmenném městě nebo ho osloví pivo z Nové Bystřice.

„Nabídka pivovarů a minipivovarů v jižních Čechách je opravdu široká. Kdo chce vyrazit za pivní turistikou, tak téměř neví, kam vyrazit dřív. Doporučujeme se vydat na všechny trasy, a to ideálně s mapou, kde jsou informace o všech podnicích a další zajímavosti,“ nalákal Petr Soukup, ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu (JCCR).

Právě mapa pivovarů a minipivovarů je velmi oblíbeným doplňkem na cestu. Je přehledná, nápaditá a obsahuje všechny potřebné informace. Mapa skýtá také zábavu, a to v podobě možnosti zisku diplomu pivního znalce. Stačí na každé trase navštívit alespoň tři místa, tím získat pomyslné tři čárky na pivním lístku, a diplom náleží opravdovému pivnímu znalci.

Pivo a pivní stezky v jižních Čechách nejsou jen zážitkem pro jednotlivce, ale skvěle poslouží i firemní a skupinové klientele. Region nabízí pestrou paletu zážitků – od návštěv velkých pivovarů po objevování kouzla minipivovarů, které se stále více zaměřují na zážitkové programy. Firmy mohou svým zaměstnancům nebo obchodním partnerům dopřát unikátní zážitky, jako je výuka vaření piva pod vedením zkušených sládků. Tyto aktivity nejenže posilují týmového ducha, ale také poskytují příležitost k netradičnímu propojení s místní kulturou a tradicí.

Pivní mapu i všechny pivní stezky v jihočeském kraji můžete nalézt na odkazu ZDE a nechat se inspirovat na podzimní výlet s pivní tématikou.

