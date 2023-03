Jihomoravský kraj: Oprava mostů u Rohlenky začne v úterý 21. března, vyžádá si úplnou uzavírku

reklama

„Silnice II/430 je základní silniční tepnou mezi Brnem a Vyškovem, doposud tu přejezd přes most řídil semafor. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje hledala cesty, jak ponechat most v částečném provozu, tím by nebyla doprava pro řidiče tolik komplikovaná. Vzhledem k tomu, že se v úterý pustíme do stavebních prací, vyzvali jsme odborníky, aby posoudili, zda můžeme opravy provádět po polovinách. Bohužel stav mostu je natolik kritický, že autorizovaný inženýr, s ohledem na předpokládanou nestabilitu konstrukce, nedoporučil zachování provozu na částečně odbouraném mostě. Jednoznačně doporučuje úplnou uzavírku. Tím se musíme řídit a budeme se snažit stavět co nejrychleji tak, abychom provoz obnovili co nejdříve,“ uvedl ředitel Správy a údržby silnic Roman Hanák.

Stavba by měla dle předpokladů trvat do konce října tohoto roku a vyjde na cca 28,4 mil. Kč. Zhotovitelem stavby je společnost STAVBY SR GROUP. Jejich zástupci potvrdili, že by k částečnému provozu přes upravovaný úsek mohlo dojít na konci září.

„Zakázku tvoří demolice dvou stávajících mostů a vybudování nového kapacitního objektu ve stejném místě. Nový most bude z železobetonového rámu o světlosti 7,20 m, založený na pilotách. Z důvodu převedení normových průtoků je nutno zvednout niveletu silnice o cca 60 cm. Součástí stavby je i rekonstrukce přilehlých úseků komunikace a sjezdů. Celkem se tu bavíme o délce úprav v rozsahu 285 m,“ doplnil Hanák.

Veškerá doprava bude převedena na dálnici D1, pouze linkové autobusy obsluhující území pojedou po trase Bedřichovice – Šlapanice – Jiříkovice a naopak.

