KHS Jihočeského kraje: V minulém týdnu přibylo v kraji 102 případů černého kašle

reklama

„Letos registrujeme celkem 1 888 potvrzených případů pertuse, v minulém týdnu jich přibylo 102. To je o 10 méně, než kolik jsme evidovali týden předtím, kdy přibylo 112 případů. Nejexponovanější skupinou zůstávají středoškoláci, v kategorii 15-19 let registrujeme celkem 546 případů. V týdnu přibylo 14 nových, což naznačuje určitý pokles oproti přírůstkům v minulých týdnech v této věkové kategorii. V sousední věkové kategorii mladých lidí 20-24 let, kterou tvoří i vysokoškoláci, vidíme naopak jeden z nejnižších výskytů, pouhých 51 případů od začátku roku a v uplynulém týdnu v této věkové kategorii přibyly 2 případy. Nejvyšší počty nových případů nyní registrujeme ve věkových kategoriích dospělých, nejvíce v kategorii 45-54 let, kde jsme zaregistrovali 23 nových případů, a v kategorii 35-45 let přibylo v minulém týdnu 16 nových případů. Co se týče okresů, největší výskyt je na Českobudějovicku, kde je 738 evidovaných případů (+41 v týdnu), a dále na Jindřichohradecku, kde je 336 případů, zbývající okresy našeho kraje mají výskyt od 144 do 176 případů. Mezi dětmi do jednoho roku jako nejzranitelnější věkové skupiny registrujeme 28 případů, v uplynulém týdnu přibyl jeden nový případ,“ uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje doc. MUDr. Kvetoslava Kotrbová, Ph.D.

„Nejvíce – 738 případů – bylo dosud potvrzeno na Českobudějovicku (+41 nových za uplynulý týden). Na Jindřichohradecku bylo 336 případů (+11), na Českokrumlovsku 176 (+8), na Prachaticku 169 (+11), na Strakonicku 157 (+9), na Táborsku 168 (+8) a na Písecku registrujeme 144 případů (+14). Co se týče věkových skupin, nejvíce - 546 případů – registrujeme ve věkové skupině 15–19 let, mezi školními dětmi ve skupině 10-14 let jsme evidovali 273 případů a mezi mladšími školními dětmi 5-9 let to bylo 141 případů. Devadesát osm případů máme hlášeno mezi dětmi od jednoho do čtyř let věku a 28 případů mezi novorozenci a kojenci do jednoho roku věku. U dospělých věkových kategorií nejvíce – 231 případů - máme hlášeno ve skupině 45 – 54 let (+23 v týdnu) a 180 ve skupině 35 - 44 let (+16). Naopak nejnižší výskyt je mezi seniory ve skupině 75+ a to 46 případů, mezi mladými lidmi ve věkové skupině 20 – 24 let je 51 případů,“ upřesnila data k výskytu černého kašle v Jihočeském kraji ředitelka protiepidemického odboru KHS Jihočeského kraje MUDr. Hana Bendíková.

Psali jsme: KHS Jihočeského kraje: 153 případů černého kašle, za letošek jich bylo v kraji potvrzeno 1 476 KHS Jihočeského kraje: 137 nových případů černého kašle KHS Jihočeského kraje: Přibylo nových případů černého kašle. Hlavně mezi studenty KHS Jihočeského kraje: Nemocnost v kraji od minulého týdne vzrostla o téměř třináct procent

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE