KPR: Prezident navrhl Andreji Babišovi harmonogram kroků vzniku vlády

Prezident Petr Pavel se v rámci své dlouhodobé snahy o transparentní, ústavní a rychlý proces vedoucí ke vzniku nové vlády rozhodl zaslat předsedovi vítězného hnutí ANO Andreji Babišovi návrh harmonogramu následných kroků a konzultací. Tento postup vychází z předchozích rozhovorů obou politiků a upřesňuje další časový řád.
Andrej Babiš na jednání 12. listopadu přislíbil předložení seznamu navrhovaných členů vlády, a to v týdnu po 24. listopadu. Prezident předpokládá, že jej obdrží a v následujících dvou týdnech s kandidáty na ministry povede konzultační rozhovory.
Následně očekává, že předseda hnutí ANO veřejně vyjasní způsob řešení svého střetu zájmů, ze kterého bude zřetelné, že povede k zákonnému vyřešení tohoto problému. Pak je prezident připraven do jednoho týdne jmenovat Andreje Babiše předsedou vlády.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva