Kancelář prezidenta republiky: Prezident republiky udělil dvě milosti

Od počátku funkčního období tak rozhodl o udělení devatenácti milostí. Svou ústavní pravomoc využil nyní popáté.
Prezident republiky prominul zbytek trestu odnětí svobody šestasedmdesátileté ženě, která se po naléhání svého vnuka podílela na přeposílání zásilek obsahujících zakázané látky do vězení, v němž vnuk pobýval. Prezident republiky přihlédl k faktu, že omilostněná dosud vedla bezúhonný život a uvedeného se dopustila ve vysokém věku. A rovněž k tomu, že jednala na základě nátlaku a obav o svého vnuka. Ten později ve vězení spáchal sebevraždu.
Seniorka se navíc léčí s řadou závažných onemocnění, prodělala onkologickou léčbu a opakovaně podstoupila operace srdce. Na svobodě má vytvořené veškeré zázemí a podporu své rodiny. Prominut jí byl zbytek trestu v trvání přibližně deseti měsíců.
Prezident republiky udělil milost třiadvacetileté ženě, která v tanečním klubu poskytla své kamarádce, na její žádost a zdarma, drogu extázi, kterou si i sama vzala. Ačkoli kamarádka po akci dorazila v pořádku domů, v důsledku požití druhý den zemřela.
Omilostněná není pravidelnou uživatelkou drog. Dosud vedla bezúhonný život, řádně pracovala a má stabilní rodinné zázemí. Činu litovala a s pozůstalými se finančně vyrovnala. Spolupracovala s orgány činnými v trestním řízení, výkon trestu nastoupila dobrovolně a část trestu, v délce sedmi měsíců, již vykonala. Prezident republiky přihlédl i ke kladnému hodnocení odsouzené z výkonu trestu a prominul jí zbytek trestu odnětí svobody v trvání zhruba 3 roky a 5 měsíců.
autor: Tisková zpráva