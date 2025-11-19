Jurečka (KDU-ČSL): Kolik nás bude stát vládnutí šestikoalice?

Dali jsme si tu práci a spočítali, co nás všechny bude stát vládnutí šestikoalice. Pokud splní své sliby, budou potřebovat dalších více než 700 miliard Kč! Jednou z největších položek slibů jsou důchody. Pokud zruší důležité části důchodové reformy a místo toho ještě navýší výdaje důchodového systému, tak při plném náběhu těchto změn je to až 240 miliard ročně! Totální nezodpovědnost vůči budoucím generacím.
Slibují ale také změny daní a další výdaje. Je zajímavé sledovat, kdo na nich nejvíce vydělá. Třeba snížení daní z příjmu právnických osob znamená asi 150 milionů ročně do kapsy Agrofertu. O dotování energií ani nemluvím.
Tady máte vše pěkně položku po položce:
- Změny důchodového systému › 240 mld. Kč
- Zestátnění ČEZ › cca 250 mld. Kč
- Snížení daní z příjmu právnických osob 21 › 19 % › 20 mld. Kč
- 0 % DPH na léky › 6,75 mld. Kč
- Odpuštění poplatků za POZE › 27 mld. Kč
- Průměrné platy učitelů 75 000 Kč › více než 60 mld. Kč
- Zestátnění veřejnoprávních médií › 8 mld. Kč ročně
- Zvýšení rodičovského příspěvku › 5,5 mld. Kč ročně
- Zastropování odvodů OSVČ › 8,4 mld. Kč ročně
- Školkovné › 1,6 mld. Kč ročně
- Zvýhodněná půjčka na akontaci na první bydlení + bonus za narozené dítě › nižší desítky miliard Kč
- Navýšení výdajů na vzdělávání na úroveň průměru OECD › 42 mld. Kč
- Zvýšení platů nepedagogických pracovníků › 3,8 mld. Kč
- Slevy na jízdném pro studenty a seniory na 75 % › 1,9 mld. Kč
- Sleva pro pečujícího rodiče › 4,7 mld. Kč/rok
- Sleva na manželku v původní podobě › 4,4 mld. Kč/rok
- Sleva na 4. a další dítě › 0,15 mld. Kč/rok
- Sleva pro pracující studenty › 0,34 mld. Kč/rok
- Osvobození spropitného › 0,3–0,4 mld. Kč/rok
- Nižší DPH v gastronomii › 1 mld. Kč/rok
- Zvýšení nástupních platů policistů, hasičů a celníků na minimálně 50 000 Kč › cca 1,1 mld. Kč
- Rozšíření aktivit SFDI › desítky miliard Kč ročně
