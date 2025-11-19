Jurečka (KDU-ČSL): Kolik nás bude stát vládnutí šestikoalice?

19.11.2025 17:17 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k slibům budoucí vládní koalice

Jurečka (KDU-ČSL): Kolik nás bude stát vládnutí šestikoalice?
Foto: ČT24
Popisek: Marian Jurečka

Dali jsme si tu práci a spočítali, co nás všechny bude stát vládnutí šestikoalice. Pokud splní své sliby, budou potřebovat dalších více než 700 miliard Kč! Jednou z největších položek slibů jsou důchody. Pokud zruší důležité části důchodové reformy a místo toho ještě navýší výdaje důchodového systému, tak při plném náběhu těchto změn je to až 240 miliard ročně! Totální nezodpovědnost vůči budoucím generacím.

Slibují ale také změny daní a další výdaje. Je zajímavé sledovat, kdo na nich nejvíce vydělá. Třeba snížení daní z příjmu právnických osob znamená asi 150 milionů ročně do kapsy Agrofertu. O dotování energií ani nemluvím.

Tady máte vše pěkně položku po položce:

  • Změny důchodového systému › 240 mld. Kč
  • Zestátnění ČEZ › cca 250 mld. Kč
  • Snížení daní z příjmu právnických osob 21 › 19 % › 20 mld. Kč
  • 0 % DPH na léky › 6,75 mld. Kč
  • Odpuštění poplatků za POZE › 27 mld. Kč
  • Průměrné platy učitelů 75 000 Kč › více než 60 mld. Kč
  • Zestátnění veřejnoprávních médií › 8 mld. Kč ročně
  • Zvýšení rodičovského příspěvku › 5,5 mld. Kč ročně
  • Zastropování odvodů OSVČ › 8,4 mld. Kč ročně
  • Školkovné › 1,6 mld. Kč ročně
  • Zvýhodněná půjčka na akontaci na první bydlení + bonus za narozené dítě › nižší desítky miliard Kč
  • Navýšení výdajů na vzdělávání na úroveň průměru OECD › 42 mld. Kč
  • Zvýšení platů nepedagogických pracovníků › 3,8 mld. Kč
  • Slevy na jízdném pro studenty a seniory na 75 % › 1,9 mld. Kč
  • Sleva pro pečujícího rodiče › 4,7 mld. Kč/rok
  • Sleva na manželku v původní podobě › 4,4 mld. Kč/rok
  • Sleva na 4. a další dítě › 0,15 mld. Kč/rok
  • Sleva pro pracující studenty › 0,34 mld. Kč/rok
  • Osvobození spropitného › 0,3–0,4 mld. Kč/rok
  • Nižší DPH v gastronomii › 1 mld. Kč/rok
  • Zvýšení nástupních platů policistů, hasičů a celníků na minimálně 50 000 Kč › cca 1,1 mld. Kč
  • Rozšíření aktivit SFDI › desítky miliard Kč ročně

Ing. Marian Jurečka

  • KDU-ČSL
  • místopředseda vlády v demisi
autor: PV

