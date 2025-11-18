APAS: Regulaci kratomu vítáme. Teď je klíčové ochránit mladistvé a podpořit prevenci

Nově jej mohou prodávat pouze licencované prodejny a e-shopy, což znamená konec prodeje v automatech, večerkách a dalších neoficiálních kanálech, které byly dlouhodobě snadno dostupné dětem a dospívajícím. Asociace poskytovatelů adiktologických služeb (APAS - ZDE) tuto změnu vítá, zároveň však upozorňuje, že kromě regulace je nezbytná také systematická práce s mladými lidmi, rodiči i školami prostřednictvím primární prevence, a stejně tak neústupné vymáhání zákona tak, aby neplatil jenom na papíře.
„Regulace kratomu je krok správným směrem, ale aby mladé lidi skutečně chránila, musí stát důsledně hlídat nelegální prodejce a zároveň posílit prevenci na školách. Ochrana mladistvých totiž nestojí jen na změně zákona, ale také na dostupných informacích, podpoře duševního zdraví a přítomnosti odborníků, kteří s dětmi pracují přímo v terénu. Apelujeme proto na stát, aby začal zákon okamžitě a důsledně vymáhat. Nechceme, aby to dopadlo jako u alkoholu nebo nikotinových produktů, které jsou sice na papíře dostupné až od 18 let, ale jak opakovaně plyne z různých šetření, běžně jsou prodávány i těm, kteří této věkové hranice zdaleka nedosahují,” zdůrazňuje Helena Gherasim, předsedkyně Rady APAS.
Kratom a HHC dávno nejsou okrajové jevy. Data ukazují vysokou míru zkušeností u dospívajících
Výzkum ESPAD 2024 (ZDE), který shrnuje data o užívání návykových látek mezi dospívajícími, potvrzuje, že kratom již není okrajovým fenoménem. Alespoň jednu zkušenost s touto látkou má téměř pětina dospívajících (18,9 %). Užívání se přitom významně liší mezi typy škol – nejméně s ním mají zkušenosti studenti gymnázií, nejvíce žáci odborných učilišť. Ještě vyšší čísla ukazuje studie v případě HHC, které alespoň jednou vyzkoušelo 22,9 % mladistvých ve věku 16 let.
„Tato data jasně ukazují, že nejde o marginální fenomén. Kratom a HHC jsou pro dospívající běžnou součástí jejich světa. Jsou normalizované, až dosud velmi snadno dostupné a vnímané jako relativně bezpečné. Při tom na nich rychle vzniká velmi silná závislost a abstinenční příznaky u odvykání jsou velmi nepříjemné. O to víc je potřeba kombinovat regulaci s poctivou a dlouhodobou primární prevencí a osvětou, tak aby veřejnost měla povědomí, jak silná droga umí kratom být,“ říká Matěj Hollan,
Děti už neužívají jen ze zvědavosti. Kratom často vnímají jako berličku pro zvládání stresu
APAS v této souvislosti upozorňuje, že dnešní děti a dospívající už často nesahají po kratomu či nikotinových produktech ze zvědavosti, ale jako po způsobu, jak zvládat stres, tlak na výkon nebo duševní nepohodu. To se jim však může snadno vymknout z rukou — a nejen jim. Rizika hrozí při neopatrném užívání i dospělým. Na tento fenomén upozorňuje i první díl nového podcastu APASu MámNaVýběr s názvem Prevence bez moralizování (ZDE), ve kterém hostka Justýna Zahradilová z centra primární prevence Drop In vysvětluje, že u generace Alfa, tedy dětí narozených po roce 2010, se látky jako kratom často stávají nástrojem k „přežití“ situací, které jinak neumí zvládat.
„To, že je kratom nyní regulovaný a neměl by být dostupný v automatech nebo běžných obchodech, je jednoznačně správný krok. Ale pokud si myslíme, že tím máme hotovo, mýlíme se. Děti potřebují především bezpečné a otevřené prostředí, kde mohou mluvit o tom, co prožívají, proč je tyto látky lákají a co od nich očekávají. Regulace snižuje dostupnost, ale prevence dává dětem dovednost rozhodnout se, proč by si tu látku neměly dát,“ říká Zahradilová podle které, je nutné s dětmi mluvit věcně, bez strašení a bez moralizování, protože zákaz sám o sobě nevede k pochopení. „Dospělí by se měli ptát: co tě na tom zajímá, co ti to přináší, co právě řešíš? Teprve tak můžeme děti provést k informovanému rozhodování,“ doplňuje Zahradilová.
Mladí lidé, jejich rodiče a ani pedagogové navíc často nemají dostatek informací o tom, jak kratom skutečně působí, jak vysoké je riziko vzniku závislosti a proč je jeho užívání v dospívání výrazně nebezpečnější než v dospělosti. Právě zde podle APAS musí sehrát klíčovou roli stát, který zajistí stabilní financování kvalitní primární prevence, která dětem poskytne srozumitelné a jejich věku odpovídající informace. To však podle APAS dlouhodobě selhává a stát prevenci i léčbu závislostí stále podfinancovává (ZDE). Teprve až zajistí kvalitní a stabilně podporovanou primární prevenci, mohou svou roli naplno a efektivně plnit také rodiče, školy a odborníci v terénu, kteří s mladými lidmi pracují každý den a pomáhají jim zorientovat se v rizikových situacích.
