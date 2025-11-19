Ruská sabotáž v Polsku: Dusno v parlamentu a vyšetřování

Zatímco na Ukrajině řeší obří korupční skandál, Polsko se vyrovnává se sabotážní akcí na železnici. Polský ministr zahraničí oznámil, že Rusům bylo nařízeno, aby opustili konzulát v Gdaňsku, poslední konzulát, kde ještě v Polsku udržovali diplomaty své země.
Jde o sabotáž na trati, po které se mimo jiné přepravuje i vojenský materiál na Ukrajinu.
Diverzní akce podle Poláků chystali dva Ukrajinci spolupracující s ruskou tajnou službou. Ihned po akci uprchli do Běloruska.
O sabotážní akci poslance informoval také polský premiér Donald Tusk a polská státní televize TVP v souvislosti s vystoupením premiéra upozornila na vlnu nesouhlasných reakcí z řad poslanců opoziční strany Právo a spravedlnost. Došlo k nim ve chvíli, kdy premiér oznámil, že ministerstvo pro digitální agendu pověřil monitorováním internetu kvůli dezinformacím týkajícím se železničních sabotáží.
Vicepremiér Sikorski vyjádřil „úžas nad chováním některých opozičních poslanců během premiérova prohlášení o teroristickém útoku na Polsko“. „Tato neschopnost zachovat vážnou tvář mě skutečně zděsila,“ prohlásil.
Mluvčí ministra pro koordinaci zvláštních služeb Jacek Dobrzyński podle serveru listu Gazeta Wyborcza oznámil, že v souvislosti s teroristickým aktem na železnici bylo zadrženo několik osob. „Tyto osoby jsou vyslýchány. Zjišťuje se role každého jednotlivce v tomto teroristickém útoku. Protože tak to můžeme nazvat,“ vysvětlil Dobrzyński.
Na trase Varšava–Dorohusk došlo mezi 15. a 17. listopadem ke dvěma sabotážím. K první došlo ve městě Mika (Mazovské vojvodství, okres Garwolin), kde výbušné zařízení zničilo železniční trať. Ke druhé sabotáži došlo poblíž železniční stanice Gołąb (Puławský okres, Lublinské vojvodství). V neděli zde musel vlak s 475 cestujícími náhle zabrzdit kvůli poškozené železniční trati.
autor: Miloš Polák
