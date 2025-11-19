Ruská sabotáž v Polsku: Dusno v parlamentu a vyšetřování

19.11.2025 12:27 | Zprávy

Polský premiér Donald Tusk a polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski oznámili, co bude následovat po sabotážní akci na polské železnici. Po akci pravděpodobně řízené ruskými tajnými službami. Během projevu premiéra Tuska se v jednu chvíli ozval projev nesouhlasu z řad opozičních poslanců – když premiér mluvil o monitorování veřejného prostoru.

Ruská sabotáž v Polsku: Dusno v parlamentu a vyšetřování
Foto: Repro: X
Popisek: Polský ministr zahraničních věcí Radoslaw Sikorski

Zatímco na Ukrajině řeší obří korupční skandál, Polsko se vyrovnává se sabotážní akcí na železnici. Polský ministr zahraničí oznámil, že Rusům bylo nařízeno, aby opustili konzulát v Gdaňsku, poslední konzulát, kde ještě v Polsku udržovali diplomaty své země.

„Už jsem se rozhodl odvolat souhlas s provozováním ruského konzulátu, posledního, v Gdaňsku. Ruské straně to bude sděleno oficiální nótou v příštích několika hodinách,“ oznámil Radosław Sikorski na půdě polského Sejmu. Na jeho slova upozornila polská státní televize TVP. Sikorski prohlásil, že dva agenti vycvičení cizím státem pravděpodobně Ruskem, provedli sabotážní akci, kterou lze popsat jako státní terorismus jedné země proti druhé. „Jen zázrakem nedosáhli svého cíle,“ zaznělo také.

Jde o sabotáž na trati, po které se mimo jiné přepravuje i vojenský materiál na Ukrajinu.

Diverzní akce podle Poláků chystali dva Ukrajinci spolupracující s ruskou tajnou službou. Ihned po akci uprchli do Běloruska.

O sabotážní akci poslance informoval také polský premiér Donald Tusk a polská státní televize TVP v souvislosti s vystoupením premiéra upozornila na vlnu nesouhlasných reakcí z řad poslanců opoziční strany Právo a spravedlnost. Došlo k nim ve chvíli, kdy premiér oznámil, že ministerstvo pro digitální agendu pověřil monitorováním internetu kvůli dezinformacím týkajícím se železničních sabotáží.

Vicepremiér Sikorski vyjádřil „úžas nad chováním některých opozičních poslanců během premiérova prohlášení o teroristickém útoku na Polsko“. „Tato neschopnost zachovat vážnou tvář mě skutečně zděsila,“ prohlásil.

Mluvčí ministra pro koordinaci zvláštních služeb Jacek Dobrzyński podle serveru listu Gazeta Wyborcza oznámil, že v souvislosti s teroristickým aktem na železnici bylo zadrženo několik osob. „Tyto osoby jsou vyslýchány. Zjišťuje se role každého jednotlivce v tomto teroristickém útoku. Protože tak to můžeme nazvat,“ vysvětlil Dobrzyński.

Podle Polské tiskové agentury zatýkání provádí Služba pro vnitřní bezpečnost (ABW). K zatčením došlo na území Polska, nikoli v zahraničí.

Na trase Varšava–Dorohusk došlo mezi 15. a 17. listopadem ke dvěma sabotážím. K první došlo ve městě Mika (Mazovské vojvodství, okres Garwolin), kde výbušné zařízení zničilo železniční trať. Ke druhé sabotáži došlo poblíž železniční stanice Gołąb (Puławský okres, Lublinské vojvodství). V neděli zde musel vlak s 475 cestujícími náhle zabrzdit kvůli poškozené železniční trati.

Psali jsme:

Takto pan „Zelenského peněženka“ utekl přes Polsko. Mnoho otázek
„Tak začínaly pogromy.“ Hrdost na tradice, víru a národ trnem v oku novináře
Facka v busu, řev v tramvaji. Tři roky hostí Poláci Ukrajince a začínají se jim zajídat
Poslankyně, co nevyhodila Klause z baru, odhalila příběh s novinářem

 

autor: Miloš Polák

