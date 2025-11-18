Policie ČR: Elitní zásahové týmy trénovaly na motorkách

19.11.2025 10:17 | Tisková zpráva

Protiteroristické jednotky se sešly v rámci projektu ATLAS.

Foto: Policie ČR
Popisek: Policie ČR, logo.

V Česku se sešly evropské elitní protiteroristické jednotky. Třináct zahraničních protějšků hostil Útvar rychlého nasazení v rámci setkání projektu ATLAS, který propojuje specializované týmy z členských států EU a přidružených zemí a umožňuje jim sdílet zkušenosti z náročných zásahů.

Středobodem unikátního výcviku byly motocykly, které URNA zařadila do své výzbroje v roce 2018 a od té doby s nimi získala bohaté zkušenosti. Motorka je v zásahu rychlý a obratný nástroj, který ale také nekompromisně prověří řidičské schopnosti. A právě proto se nedávno na několik dní uskutečnilo cvičení, kde se střídaly náročné modelové situace a přesné manévry.

Čeští instruktoři připravili sérii intenzivních modelových situací, v nichž zahraniční kolegové testovali svoje limity. Cvičili manévrování ve stísněných prostorech, rychlé přesuny, bezpečnou jízdu v provozu i ovládání motorky na různých površích. Součástí programu byly také zákroky ve dvojici a střelba za jízdy. To je disciplína, která vyžaduje absolutní souhru a maximální přesnost.

Výcvik byl záměrně vystavěný tak, aby ukázal, jak mohou motorky zásahovým týmům pomoci v situacích, kde rozhodují sekundy. A zároveň aby poskytl reálnou možnost sdílet zkušenosti mezi jednotkami, které se s podobnými hrozbami potýkají každý den, i když každá v jiném prostředí.

Do Česka přijeli zástupci Chorvatska, Británie, Irska, Estonska, Slovenska, Litvy, Maďarska, Polska, Švýcarska, Belgie, Španělska a Německa. Pro mnohé z nich šlo o první příležitost nahlédnout do detailů českého motocyklového konceptu, který si URNA postupně vybudovala a dlouhodobě rozvíjí.

Pětidenní výcvik ukázal, že motorky nejsou jen rychlý způsob přesunu, ale plnohodnotný nástroj taktiky. A zároveň potvrdil, že mezinárodní spolupráce má smysl.

autor: Tisková zpráva

Protiteroristické jednotky se sešly v rámci projektu ATLAS.