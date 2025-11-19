Správa železnic: Všechny železniční přejezdy už mají nové reflexní štítky

Do lepšího zabezpečení letos Správa železnic investuje přes jednu a půl miliardy korun, dokončila také instalaci nových bezpečnostních reflexních štítků na všech 7500 českých přejezdech. Identifikační polepy s číslem přejezdu jsou umístěné na zadní straně skříněk signalizačních světel nebo výstražných křížů. Využívá se jakékoli viditelné místo, celkový počet vylepených štítků na všech kříženích se proto blíží 28 tisícům.
Černé písmo na bílém reflexním podkladu bylo vybráno na základně několikaměsíčního pilotního provozu, tento design zajišťuje nejlepší viditelnost i za zhoršených světelných podmínek a z různých úhlů. Na štítku je vždy označení konkrétního přejezdu a telefonní číslo 112. V případě jakékoli krizové situace na přejezdu tyto informace pomůžou s identifikací místa události a díky tomu i s dalším zásahem. Operátor tísňové linky například může zastavit provoz na trati.
Od ledna do října letošního roku došlo v Česku na železničních přejezdech ke 108 nehodám, při kterých zemřelo 24 lidí, dalších 51 se zranilo. Za stejné období se v loňském roce stalo 110 nehod, při nichž přišlo o život 23 osob, zraněných bylo 68. Příčinou všech nehod na přejezdech za posledních pět let bylo nerespektování výstrahy řidiči, případně chodci či cyklisty. Důvodem bývá nepozornost, ale i vědomé riskování.
Správa železnic pokračuje ve zvyšování bezpečnosti na přejezdech, jen za letošní rok do jejich modernizací investuje přibližně 1,6 miliardy korun. Celkem se letos upraví 102 přejezdů.
Významná je také preventivní činnost. Letos ji Správa železnic rozšiřuje o partnerství s Týmem silniční bezpečnosti, který se ve spolupráci s Policií ČR dlouhodobě věnuje vzdělávání dětí a podpoře učitelů při výuce dopravní výchovy. Tématem aktuálního ročníku celostátní výtvarné a literární soutěže bude právě bezpečnost na železnici.
autor: Tisková zpráva