České dráhy: Pendolino se vrací na trasu Praha – Košice

Vlak SC Pendolino Košičan se vrací na svou již tradiční trasu mezi Prahou a Košicemi. Spoj v režii ČD a ZSSK nabízí nejrychlejší a nejpohodlnější cestování mezi Čechami, Moravou, severními a východními regiony Slovenska. Plně klimatizované soupravy disponují také vlakovým bistrem, informačně-zábavním portálem, palubní Wi-Fi sítí i komfortními širokými sedačkami.
Pendolina byla od loňského července na lince z Prahy do Košic dočasně nahrazena jinými soupravami. Důvodem byla montáž, zkoušky a schválení evropského vlakového zabezpečovače ETCS na všech jednotkách. České dráhy proto za vlaky kategorie SuperCity nasadily pro cesty na východ Slovenska moderní klimatizované soupravy, které byly operovány v kategorii EuroCity.
Nyní jsou již všechny jednotky řady 680 Pendolino vybaveny ETCS a schváleny pro mezistátní provoz. Jejich návratu na relaci Praha – Olomouc – Ostrava – Žilina – Poprad-Tatry – Košice nic nebrání. Na cestovních časech se v současnosti nic nemění. Spoj SC 241 Pendolino Košičan odjíždí z Prahy v 5:58 a do Košic přijíždí ve 14:12 hod. V opačném směru vyjíždí SC 240 Pendolino Košičan ve 14:48 a do Prahy přijíždí ve 22:47 hod. K drobným, minutovým změnám v jízdních řádech SC Pendolino Košičan dojde s novým jízdním řádem od 14. prosince.
Vlaky SuperCity (SC) Pendolino zajišťují nejrychlejší spojení a vysokou kvalitu cestování. Zastavují pouze v nejvýznamnějších stanicích. Nabízejí velmi pohodlné cestování v 1. a 2. třídě s povinnou rezervací místa. Umožňují pohodlnou přepravu kol, dětských kočárků nebo jiných velkých zavazadel včetně lyžařského vybavení a nabízejí také místa pro cestující na vozíku. Občerstvení lze zakoupit v bistrovoze nebo u roznáškové služby. K dispozici je po celou dobu jízdy vlakový zábavní a informační portál, kde si je možné objednat občerstvení s donáškou přímo k sedadlu, přečíst knihu, poslechnout hudbu, zahrát hry nebo třeba sledovat film.
Pro nejmenší cestující je v tomto vlaku k dispozici dětské kino a hra Elfíkova cesta. Pendolina nyní zajišťují také provoz nejrychlejších vlaků v Česku s rychlostí až 200 km/h a drží český národní železniční rychlostní rekord 237 km/h.
Vlaky SC Pendolino Košičan nabízejí nejrychlejší a nejpohodlnější cestování z Čech, Moravy a Slezska do rekreačních oblastí severního Slovenska, např. do Velké a Malé Fatry a do Nízkých a Vysokých Tater nebo do Slovenského ráje, a také do východoslovenské metropole Košic. Z Prahy do Popradu (Vysoké Tatry) trvá cesta vlakem zhruba 6 a tři čtvrtě hodiny a z Ostravy necelé 3,5 hodiny. Do Liptovského Mikuláše (Nízké Tatry) se pak z Prahy cestuje necelých 6 hodin a z Ostravy zhruba 2 a tři čtvrtě hodiny.
autor: Tisková zpráva