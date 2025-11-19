Překvapení. Američané na Ukrajinu posílají vojáka, ne diplomata

19.11.2025 15:20 | Zprávy

Na Ukrajinu míří tajemník armády USA Daniel Driscoll, tajemník amerického ministerstva obrany a přímý podřízený ministra obrany. Jeho mise vzbudila pozornost tím, že namísto dosavadních diplomatů a vyjednavačů tentokrát přichází představitel armádní složky. Driscoll, který v minulosti studoval na univerzitě Yale spolu s nynějším viceprezidentem J. D. Vancem, má podle médií posoudit situaci na místě a napomoci obnovení mírových snah ve válce mezi Ruskem a Ukrajinou.

Překvapení. Američané na Ukrajinu posílají vojáka, ne diplomata
Foto: X
Popisek: Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump

Ráno jsme informovali o výrazném oživení americké aktivity kolem možné obnovy mírových rozhovorů o ukončení ruské války na Ukrajině. Podle informací amerických i ukrajinských zdrojů má na Ukrajinu dorazit vysoká delegace Pentagonu, jejímž cílem je pokusit se restartovat stagnující diplomatické snahy.

Podle ranních zpráv měla delegace jednat s prezidentem Volodymyrem Zelenským, klíčovými členy jeho vlády, veliteli ozbrojených sil i představiteli ukrajinského obranného průmyslu.

Na Ukrajinu míří vysoký představitel armády

Později během dne přinesl The Wall Street Journal zásadní upřesnění: Do čela delegace byl vybrán americký tajemník armády Dan Driscoll, což mnohé zdroje popsaly jako překvapivý krok. Driscollovo portfolio se totiž běžně soustředí na výcvik a vybavení amerických pozemních sil, nikoliv na diplomacii.

Podle deníku odráží toto rozhodnutí jednak frustraci z předchozích neúspěšných jednání, jednak přesvědčení, že „Moskva může reagovat příznivěji na vyslance s vazbami na armádu“. Jeden z vysokých vládních úředníků pro WSJ uvedl:
„Prezident jasně řekl, že je čas zastavit zabíjení a uzavřít dohodu o ukončení války.“

Další úředník doplnil, že Driscollovým úkolem je „obnovit mírová jednání jménem prezidenta Trumpa“ a získat „skutečný stav věcí“ přímo na bojišti. Po návratu má podat Bílému domu zprávu.

Podle WSJ nápad vyslat Driscolla vznikl během rozhovoru mezi Donaldem Trumpem a viceprezidentem J. D. Vancem, Driscollovým bývalým spolužákem z Yale Law School. Se zvláštním vyslancem Stevem Witkoffem, který se již v minulosti setkal s Vladimirem Putinem, měl Driscoll konzultovat přípravy své mise.

Dění kolem připravované návštěvy doplňuje informace serveru Axios, který s odkazem na americké a ruské představitele uvedl, že USA a Rusko nadále vedou tajné rozhovory o ukončení války. Ruský vyslanec Kirill Dmitrijev a americký zvláštní vyslanec Steve Witkoff údajně diskutovali 28bodový mírový plán.

Podle ruských zdrojů se Dmitrijev s Witkoffem setkal v Miami mezi 24. a 26. říjnem. Podobně měl o týden dříve proběhnout i samostatný rozhovor mezi Witkoffem a bývalým ukrajinským ministrem obrany Rustemem Umerovem.

Odhodlání Ukrajiny a zdrženlivost Ruska

Prezident Volodymyr Zelenskyj v jednom ze svých projevů naznačil, že i oficiální mírové rozhovory mohou být v budoucnu obnoveny. „Připravujeme se na oživení jednání a vyvinuli jsme řešení, která navrhneme našim partnerům,“ uvedl a dodal, že „udělat vše pro to, aby se konec války přiblížil, je nejvyšší prioritou Ukrajiny.“

Zatímco americká média informovala, že Driscoll by se po návštěvě Ukrajiny mohl setkat i s ruskými představiteli, Moskva toto tvrzení popřela. „Pokud vím, žádné plány v tomto směru neexistují,“ prohlásil podle agentury TASS mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.

Reagoval tak na zprávy The Wall Street Journal, podle nichž měl Driscoll schůzku s ruskými úředníky „v pozdějším termínu“ v rámci americké snahy o obnovení jednání. Peskov tak potvrdil, že Moskva oficiálně nepočítá s žádným kontaktem s americkým ministrem armády.

Podle serveru Politico Driscoll doprovázený náčelníkem generálního štábu Randy Georgem dorazí do Kyjeva nejen kvůli mírovým jednáním, ale také kvůli technické spolupráci v oblasti bezpilotních systémů. Jde o první takto vysokou válečnou návštěvu amerických armádních představitelů za vlády Donalda Trumpa.

Kontakty mezi Trumpovou administrativou a Kyjevem byly dosud převážně omezené a většina jednání probíhala ve třetích zemích nebo on-line. Driscollova cesta tak představuje výraznou změnu v přístupu Washingtonu k řešení konfliktu.

Psali jsme:

Zatímco Ukrajinci vyčítají Rusku, tajně se jedná o míru
Francie vydělá na Ukrajině. Macron, Zelenskyj a „historická dohoda“
Další skandál na Ukrajině. A Brusel váhá nad další půjčkou
Pozorovatelé: Ukrajina spěje k porážce. Stovky tanků k ničemu. Hrozivé

 

Zdroje:

https://tass.com/politics/2045635

https://www.axios.com/2025/11/19/ukraine-peace-plan-trump-russia-witkoff

https://www.politico.com/news/2025/11/18/top-army-officials-set-for-drone-focused-visit-to-ukraine-00658328

https://www.wsj.com/world/europe/trump-sends-pentagon-officials-to-ukraine-in-effort-to-restart-peace-talks-8cd9ddd4

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Rusko , Ukrajina , USA , Peskov , Trump

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Podaří se Donaldu Trumpovi vyjednat mír mezi Ukrajinou a Ruskem?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: Jakub Makarovič

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
Mgr. Michaela Šebelová byl položen dotaz

Politická shoda

Nemyslíte, že je víc oblastí, nejen ve zdravotnictví, kde byste měli jako politici najít shodu, aby se opravdu něco pozitivního změnilo? Smutné je, že tomu, že ji najdete nevěřím, i když nechápu, proč je to pro vás takový problém? Nemyslím jen vás osobně, ale obecně, kde je chyba, že nejste absolutn...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Když láska opravdu bolíKdyž láska opravdu bolí Hladina cukru v krvi stoupá nejen po jídleHladina cukru v krvi stoupá nejen po jídle

Diskuse obsahuje 4 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Akce proti Oganesjanovi. Pšenáka vyzvali, aby ukázal zuby. Nechtěl

16:08 Akce proti Oganesjanovi. Pšenáka vyzvali, aby ukázal zuby. Nechtěl

Přestaňte krýt Oganesjana. S tímto heslem se v úterý odpoledne sešla akce před Ministerstvem vnitra.…