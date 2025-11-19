Překvapení. Američané na Ukrajinu posílají vojáka, ne diplomata

Ráno jsme informovali o výrazném oživení americké aktivity kolem možné obnovy mírových rozhovorů o ukončení ruské války na Ukrajině. Podle informací amerických i ukrajinských zdrojů má na Ukrajinu dorazit vysoká delegace Pentagonu, jejímž cílem je pokusit se restartovat stagnující diplomatické snahy.
Podle ranních zpráv měla delegace jednat s prezidentem Volodymyrem Zelenským, klíčovými členy jeho vlády, veliteli ozbrojených sil i představiteli ukrajinského obranného průmyslu.
Na Ukrajinu míří vysoký představitel armády
Později během dne přinesl The Wall Street Journal zásadní upřesnění: Do čela delegace byl vybrán americký tajemník armády Dan Driscoll, což mnohé zdroje popsaly jako překvapivý krok. Driscollovo portfolio se totiž běžně soustředí na výcvik a vybavení amerických pozemních sil, nikoliv na diplomacii.
Podle deníku odráží toto rozhodnutí jednak frustraci z předchozích neúspěšných jednání, jednak přesvědčení, že „Moskva může reagovat příznivěji na vyslance s vazbami na armádu“. Jeden z vysokých vládních úředníků pro WSJ uvedl:
„Prezident jasně řekl, že je čas zastavit zabíjení a uzavřít dohodu o ukončení války.“
Další úředník doplnil, že Driscollovým úkolem je „obnovit mírová jednání jménem prezidenta Trumpa“ a získat „skutečný stav věcí“ přímo na bojišti. Po návratu má podat Bílému domu zprávu.
Podle WSJ nápad vyslat Driscolla vznikl během rozhovoru mezi Donaldem Trumpem a viceprezidentem J. D. Vancem, Driscollovým bývalým spolužákem z Yale Law School. Se zvláštním vyslancem Stevem Witkoffem, který se již v minulosti setkal s Vladimirem Putinem, měl Driscoll konzultovat přípravy své mise.
Dění kolem připravované návštěvy doplňuje informace serveru Axios, který s odkazem na americké a ruské představitele uvedl, že USA a Rusko nadále vedou tajné rozhovory o ukončení války. Ruský vyslanec Kirill Dmitrijev a americký zvláštní vyslanec Steve Witkoff údajně diskutovali 28bodový mírový plán.
Podle ruských zdrojů se Dmitrijev s Witkoffem setkal v Miami mezi 24. a 26. říjnem. Podobně měl o týden dříve proběhnout i samostatný rozhovor mezi Witkoffem a bývalým ukrajinským ministrem obrany Rustemem Umerovem.
Odhodlání Ukrajiny a zdrženlivost Ruska
Prezident Volodymyr Zelenskyj v jednom ze svých projevů naznačil, že i oficiální mírové rozhovory mohou být v budoucnu obnoveny. „Připravujeme se na oživení jednání a vyvinuli jsme řešení, která navrhneme našim partnerům,“ uvedl a dodal, že „udělat vše pro to, aby se konec války přiblížil, je nejvyšší prioritou Ukrajiny.“
Zatímco americká média informovala, že Driscoll by se po návštěvě Ukrajiny mohl setkat i s ruskými představiteli, Moskva toto tvrzení popřela. „Pokud vím, žádné plány v tomto směru neexistují,“ prohlásil podle agentury TASS mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.
Reagoval tak na zprávy The Wall Street Journal, podle nichž měl Driscoll schůzku s ruskými úředníky „v pozdějším termínu“ v rámci americké snahy o obnovení jednání. Peskov tak potvrdil, že Moskva oficiálně nepočítá s žádným kontaktem s americkým ministrem armády.
Podle serveru Politico Driscoll doprovázený náčelníkem generálního štábu Randy Georgem dorazí do Kyjeva nejen kvůli mírovým jednáním, ale také kvůli technické spolupráci v oblasti bezpilotních systémů. Jde o první takto vysokou válečnou návštěvu amerických armádních představitelů za vlády Donalda Trumpa.
Kontakty mezi Trumpovou administrativou a Kyjevem byly dosud převážně omezené a většina jednání probíhala ve třetích zemích nebo on-line. Driscollova cesta tak představuje výraznou změnu v přístupu Washingtonu k řešení konfliktu.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: Jakub Makarovič
