Karlovarský kraj opět přispěje na provoz cyklobusů

„Pro letošní rok jsme obdrželi jednu žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje k úhradě provozních nákladů při přepravě jízdních kol, a to od společnosti Autobusy Karlovy Vary. Ta zajistí provoz sedmi pravidelných linek, obsluhujících celé území našeho regionu, včetně okresních měst, Ašského výběžku, Krušných hor, Slavkovského lesa, Tepelské vrchoviny a přístupné části Doupovských hor,“ uvedl náměstek hejtmanky Karlovarského kraje Martin Hurajčík.

Společnost Autobusy Karlovy Vary jako jediná provozuje ucelený systém cyklodopravy v našem regionu již od roku 2003. Poskytnuté prostředky budou využity na linky a spoje umožňující přepravu jízdních kol, které nejsou zařazené do dopravní obslužnosti Karlovarského kraje. Od 19. května do 30. září by cyklobusy měly ujet 26 632 kilometrů.

Cyklobusy pojedou po následujících trasách:

Linka 411005 Mariánské Lázně – Cheb – Aš

Linka 000348 Cheb – Aš - Bad Elster- Adorf - Klingenthal – Kraslice – Bublava – Přebuz – Nejdek

Linka 481902 Sokolov – Chodov – Nejdek – Horní Blatná – Boží Dar

Linka 411230 Cheb – Karlovy Vary – Boží Dar

Linka 421231 Sokolov – Karlovy Vary – Bochov – Žlutice – Chyše – Valeč

Linka 421161 Bečov n. Teplou – Toužim – Žlutice – Lubenec – Blatno

Linka 481630 Sokolov – Loket – Horní Slavkov – Krásno – Bečov n. Teplou – Nová Ves u Bečova

Psali jsme: Karlovarský kraj: O titul Památka roku budou usilovat dva projekty Karlovarský kraj: Od února je možné žádat o dotace v oblasti životního prostředí Hejtmanka Vildumetzová: Zážitkové centrum Artenoah nemá u nás obdoby Hejtmanka Vildumetzová: Školní statek Cheb začne letos s výstavbou dílen

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva