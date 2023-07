Kartu Lítačka je možné si na počkání nechat vyrobit také u DPP

reklama

Doposud si ji mohli nechat expresně vyrobit pouze ve Škodově paláci v Jungmannově ulici v Zákaznickém centru PID Lítačky. DPP ve spolupráci s Operátorem ICT nyní v Praze významně rozšiřuje dostupnost této služby z jednoho na celkem osm míst. Na rozdíl od dosavadního stavu bude služba nyní dostupná i o víkendech, státních svátcích, v brzkých ranních či večerních hodinách. Provozovatelem a správcem Lítačky nadále zůstává Operátor ICT.

Nechat si vystavit první kartu Lítačka, vyrobit novou při ztrátě původní, reklamovat nefunkční kartu či vyhledat pomoc při přesunu kuponů mezi identifikátory (z čipové karty Lítačka na platební kartu, do mobilní aplikace apod. či naopak) je nově možné na počkání v těchto Infocentrech a prodejních místech DPP kdykoliv během jejich provozní doby:

Centrální dispečink DPP

(Na Bojišti 5, Praha 2)

PO–PÁ 6:00–12:45 a 13:15–20:00

(ve vestibulu stanice metra, výstup směr Plzeňská ulice)

PO–NE 7:00–21:00

(ve vestibulu stanice metra)

PO–PÁ 6:00–20:00 + SO 9:30–17:00

(ve vestibulu stanice Můstek A, výstup směr dolní část Václavského náměstí)

PO–NE 7:00–21:00

(ve vestibulu stanice metra)

PO–PÁ 6:00–20:00 + SO 9:30–17:00

(ve vestibulu stanice metra)

PO–PÁ 6:00–12:45 a 13:15–20:00 + SO 9:00–16:00

(v uliční úrovni vestibulu stanice metra u autobusových zastávek MHD)

PO–PÁ 6:00–12:45 a 13:15–20:00 + SO 9:00–16:00

Expresní vystavení karty Lítačka je zpoplatněno částkou 200 korun, stejně jako v Zákaznickém centru PID Lítačky ve Škodově paláci. Ve všech uvedených prodejních místech DPP je možné poplatek za vystavení karty či nákup jízdného uhradit bezhotovostně i v hotovosti. Pro vystavování karet Lítačka je k dispozici vždy jedna označená přepážka. Na stejných místech je možné i nadále osobně podat žádost o vystavení Lítačky s doručením do 30 dnů na zadanou adresu. Tato služba je zpoplatněna částkou 100 korun. O vydání PID Lítačky je možné samozřejmě požádat také on-line na webu pidlitacka.cz a nechat si ji do 30 dnů doručit na některé z uvedených sedmi prodejních míst DPP.

„Milníkem, ke kterému se snažíme především směřovat je, aby cestující využívali k nákupu jízdného aplikaci PID Lítačka co nejvíce a jako nejpřívětivější možnost. Mezistupněm k dosažení tohoto ideálního výsledku je samozřejmě rozšiřování prodejních míst, kde je možné si nechat zřídit plastovou kartičku. Z pohledu vedení města pro nás na prvním místě zůstává motivace Pražanů i návštěvníků k využívání MHD. Proto je nutné zajistit kvalitní a dostupný servis nejen v prostředcích MHD, ale i prostřednictvím dalších souvisejících služeb,“ říká Daniel Mazur, radní pro oblast ICT, Smart City, vědy, výzkumu a inovací a dodává: „V tomto volebním období plánujeme kromě rozvoje sítě prodejních míst i nadále rozvíjet další funkce přímo v aplikaci PID Lítačka. Brzy spustíme například tzv. Intermodální plánovač tras, a i nadále budeme podporovat koncept Mobility jako služby.”

„Mám radost, že se tento projekt díky dohodě s Operátorem ICT podařilo zrealizovat. Od něj si půjčujeme hardware i software k vystavování a administraci Lítaček. MHD slouží všem skupinám cestujících a významná část z nich zatím využívá k nákupu jízdného naše prodejní místa. V loňském roce jsme tímto způsobem prodali téměř 1,35 milionů kuponů, tj. 54 % všech kuponů s platností pro území Prahy, za více než miliardu korun. I naším cílem je posilovat on-line prodejní kanály, využívat moderní technologie, současně ale také usnadňovat používání MHD všem skupinám bez ohledu na jejich IT gramotnost. Protože jen díky tomu můžeme získávat další věrné zákazníky a snižovat počet tzv. černých pasažérů. Jsem přesvědčený, že cestující by proto měli mít možnost vyřídit si na jednom místě všechny záležitosti, které s využíváním MHD souvisí, například tam, kde si kupují kupony, by měli mít také možnost si vystavit nebo obnovit svoji PID Lítačku, a ne obíhat několik firem a míst,“ říká Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP a dodává: „Projekt jsme v běžném provozu začali testovat na začátku letošního května, zhruba pět týdnů jsme společně s Operátorem ICT odlaďovali všechny detaily a funkcionality. Za tu dobu jsme vystavili už bezmála 900 nových karet Lítačka.“

„Hlavním cílem projektu bylo zvýšit komfort cestujících, kteří potřebují vystavit novou kartu Lítačka. Nyní si mohou vybírat z více míst po Praze, kde je tato služba k dispozici. Naším úkolem v rámci projektu bylo zajistit technickou a procesní podporu, včetně potřebného zaškolení zaměstnanců,“ říká Jan Znamenáček, předseda představenstva společnosti Operátor ICT a doplňuje: „Ke kartě Lítačka rovněž provozujeme stejnojmennou mobilní aplikaci, kterou neustále vylepšujeme a rozšiřujeme o nové funkce, které usnadňují cestování.“

„K vystavení čipové karty Lítačka pro dospělou osobu je nutné mít s sebou jednu barevnou fotografii pasového formátu a doklad totožnosti. V případě dětí do 15 let, pokud o Lítačku pro ně žádá jeden z jejich rodičů, je potřebné předložit rodný list dítěte nebo jeho kopii. V případě poručníka je potřebné doložit rozhodnutí o svěření do péče. Cestující na místě nic nevyplňuje, žádost zpracují naši zaměstnanci. Cestující si pouze zkontrolují správnost zadaných údajů. Celý proces včetně výroby samotné karty obvykle nezabere více než pět minut,“ uzavírá Miroslav Sedlmajer, vedoucí Střediska dopravních informací DPP.

Expresní vystavení karty Lítačka mimo Prahu mohou cestující využít také na vlakových nádražích na prodejních přepážkách Českých drah v Benešově, Berouně, Čáslavi, Kolíně, Kralupech nad Vltavou, Lysé nad Labem, Nymburku, Rakovníku, Vlašimi, nebo na autobusovém nádraží v Příbrami.

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) je největším dopravcem zajišťujícím městskou hromadnou dopravu v České republice. Obsluhuje celkem 3 linky metra, 148 autobusových, 35 tramvajových (26 denních a 9 nočních) a 1 trolejbusovou linku. K 1. lednu 2023 DPP vlastnil 1 192 autobusů z toho 14 elektrobusů, 146 vlakových souprav metra, 781 tramvajových vozů a 1 trolejbus. Podnik měl k 1. lednu 2023 v evidenčním stavu celkem 11 018 zaměstnanců, z toho 4 319 řidičů a strojvedoucích MHD. Jediným akcionářem DPP je hlavní město Praha. Více informací o DPP naleznete ZDE.

Operátor ICT, a.s. (OICT) je městskou akciovou společností, která zejména pro hlavní město Prahu, městské části a další městské společnosti primárně zajišťuje agendu a řízení inovativních projektů využívajících moderní technologie, odborné poradenství v oblasti ICT a realizaci ICT projektů. OICT provozuje, spravuje a vyvíjí multikanálový odbavovací systém PID Lítačka.

