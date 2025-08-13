Jiří Kobza: Jak funguje volební matematika z pohledu velkých stran, které chtějí vládnout?

13.08.2025 17:30 | Komentář

Komentář Jiřího Kobzy

Jiří Kobza: Jak funguje volební matematika z pohledu velkých stran, které chtějí vládnout?
Foto: archiv
Popisek: Jiří Kobza

V první řadě je nutné stanovit vlastní stabilní voličskou základnu, resp. počet hlasů, se kterými lze počítat (řekněme 100.000 jako příklad). Potom je nezbytné odhadnout, jaká asi bude celková volební účast ve státě, tedy do jakého počtu hlasů se vlastní elektorát rozpustí. Například když to bude 1.000.000 celkových hlasů, pak má dotyčná partaj 10% v kapse. Ale co když to bude 5,000.000 hlasů? Zisk mizerná 2%? To pak po ní ani pes neštěkne. Proto nastupují týmy skvěle placených psychologů a sociologů s mantrami, které mají běžné lidi odradit od účasti ve volbách, aby tento nepříznivý poměr zvrátili (a že se jim to, jak ukázaly poslední volby) opravdu daří:

  1. Můj hlas nic nezmění, tak proč bych se obtěžoval k volbám (pojedu raději okopat mrkev na chatu).
  2. Kdyby volby mohly něco změnit, už dávno by je zakázali (a zrovna dávají atraktivní fotbal v tv)
  3. Volby budou stejně cinknuté ať děláme co chceme, tak nemá cenu se snažit.
  4. Volte srdcem, podle demokratického práva, nenechte se ovlivnit, volte  své kamarády z bezvýznamných stran bez šance se do parlamentu dostat (ať zase milion hlasů propadne a my zůstaneme u vlády)
  5. Atd, atd….

Výsledkem tedy je, že značná část voličů nejen konkurence ale i těch dosud nerozhodnutých, zůstane sedět doma a % dotyčné partaji utěšeně narostou.

Dá se s tím vůbec něco dělat? Rozhodně. Stačí přijít k volbám a volit partaj, o které vím, že se do parlamentu dostane a jejíž program je mi nejbližší. Pak mám jistotu, že můj hlas nepropadne.

Vítězství Donalda Trumpa bylo tak přesvědčivé a s takovým náskokem, že ani machinace s hlasy nebyly schopny ten náskok eliminovat.

Takže zásadní otázkou je: Naletíme zase a promarníme příležitost něco změnit a nebo půjdeme volit a současnou vládu převálcujeme vůlí lidu?

 

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Kobza

autor: PV

Ženíšek: Posuzování etiky jsem u umělé inteligence vynechal

Zajímá mě proč jste ji vynechal? Etika je přeci také důležitá. A druhá věc, jak je opatřeno, že o nás umělá inteligence nebude shromažďovat i osobní data, které pak může někdo zneužít? Děkuji za odpověď. Klára

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Dopřej si proteinovou dobrotu – testuj sušenku, co chutná jako cheat day!

Dopřej si proteinovou dobrotu – testuj sušenku, co chutná jako cheat day!

Zasloužená dávka bílkovin? Otestuj PureGold Whey Protein s příchutí belgické čokolády

Zasloužená dávka bílkovin? Otestuj PureGold Whey Protein s příchutí belgické čokolády

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Zdechovský (KDU-ČSL): Největší hrozbu vidím v závislosti

19:05 Zdechovský (KDU-ČSL): Největší hrozbu vidím v závislosti

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k návrhu omezení přístupu dětí na sociální sítě