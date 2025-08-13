„Politici to vnímají jako divadlo.“ Smutek na Ukrajině

Zprávy

Rusové na Ukrajině válčí už víc než tři roky a Ukrajinci momentálně prožívají těžké časy. Rusové totiž prorazili jejich obranné linie u Dobropillje a Ukrajině navíc hrozí, že přijde o Slovjansk. Vojensky sice Ukrajinci město uhájili, ale Slovjansk se může stát obětí možné dohody Vladimira Putina s Donaldem Trumpem. Americká zpravodajská stanice CNN vyrazila do města, které válka zasáhla už v roce 2014 a popsala zdejší atmosféru.

„Politici to vnímají jako divadlo.“ Smutek na Ukrajině
Foto: Screen X Marca Rubia
Popisek: Donald Trump a Marco Rubio

Plánovaná schůzka Donalda Trumpa s Vladimirem Putinem je stále blíž.

„Prezident má pocit, že se musí podívat na tohohle chlapa naproti přes stůl. ‚Potřebuji se s ním setkat tváří v tvář. Potřebuji ho slyšet a vidět z očí do očí. Potřebuji si situaci zhodnotit pohledem na něj‘,“ řekl americký ministr zahraničí Marco Rubio v úterý v newyorské rozhlasové stanici WABC.

Na východě Ukrajiny mezitím narůstá napětí a strach. Ve Slovjansku a okolí se obávají, že je Trump obětuje a předhodí Putinovi.

Americká zpravodajská stanice CNN přinesla reportáž ze Slovjansku, z města ležícího v Doněcké oblasti. Před válkou ve městě žilo asi 107 tisíc lidí a ti, kteří v něm zůstali dodnes, se obávají, že budou ponecháni na pospas Vladimiru Putinovi.

O to, zda ve městě získají navrch proruské síly nebo Ukrajinci, se vede boj a spory už od roku 2014, kdy se město pokusili ovládnout proruští separatisté. Ale dodnes zůstává v ukrajinských rukou. I když v podstatě den co den čelí ruským raketovým útokům a dronovým útokům.

Natalia a Svjatoslav, poznali krutost války přímo ve své rodině. Jejich dcera se odstěhovala ze Slovjansku s manželem a dítětem a starší pár měl radost, že budou dál od fronty a ve větším bezpečí. Jenže 31. července k nim dorazila zpráva, že jeden z bytových domů v Kyjevě zasáhl ruský dron. Rusové při tomto útoku zavraždili právě dceru Natalie a Svjatoslava. Ruský dron zahubil také jejich zetě a vnouče. Příběh Natalii a Svjatoslava ukazuje, že na Ukrajině nejste nikde v bezpečí a ruská smrt si pro vás může přijít kamkoliv. „Odešli z války a tam byl klid, ale válka je tam zastihla,“ řekla Natalia. „Smířit se s tím jako člověk je nemožné. Je nemožné se smířit se ztrátou dětí,“ dodal Svjatoslav.

Místní novinář Mychajlo prozradil, že se ve městě začala šířit panika. „Mnoho mých přátel tu chce zůstat, ale my všichni budeme muset odejít,“ řekl. „Ale upřímně řečeno, nemyslím si, že se to stane.“

47. prezident USA Donald Trump podle ukrajinského novináře udělal jednu velkou chybu. Vytáhl Putina z bažiny. „Trump udělal špatně, to, že ho vytáhl z bažiny – vytáhl ho ven a řekl: ‚Vladimire, chci s tebou mluvit. Prostě tě mám rád.‘ Nezajímalo ho, že každý den umírají Ukrajinci,“ shrnul situaci Mychajlo.

Ludmila, která před dvěma lety šlápla na minu a dnes jezdí na invalidním vozíku, má za to, že politici prý situaci na Ukrajině vnímají jako divadlo, na které se dívají, uvažují nad jednou věcí, řeknou druhou a nakonec udělají třetí. Proto se podle jejího názoru nedá politikům věřit. „Tady lžou,“ řekla a odmítavě mávla rukou.

Mezitím Rusové dál postupují. Podle informací agentury Reuters prorazili obranné linie Ukrajiny u Dobropillje v Doněcké oblasti.

Sergej Markov, bývalý kremelský poradce, naznačil, že ruský postup by mohl zvýšit tlak na Ukrajinu, aby se v rámci jakékoli dohody vzdala území. „Tento průlom je jako dar pro Putina a Trumpa během jednání,“ řekl.

Evropští lídři Trumpovi vzkazují, čeho bude třeba se držet při schůzce s Putinem.

„Ukrajina nemůže tuto válku prohrát a nikdo nemá právo tlačit na Ukrajinu, aby učinila územní či jiné ústupky, nebo aby učinila rozhodnutí, která zavánějí kapitulací,“ řekl polský premiér Donald Tusk na zasedání vlády. „Doufám, že se nám podaří přesvědčit prezidenta Trumpa o evropském postoji.“

Zelenskyj prohlásil, že on i evropští lídři „všichni podporují odhodlání prezidenta Trumpa“. Maďarský premiér Viktor Orbán, kterého agentura Reuters popsala jako Putinova hlavního spojence v Evropě, byl jediným lídrem, který se nepřipojil k prohlášení EU o jednotné podpoře Ukrajiny. Orbán o kolezích z EU řekl, že stojí na vedlejší koleji. A prohlásil, že Rusko Ukrajinu již porazilo.

„Ukrajinci válku prohráli. Rusko tuto válku vyhrálo,“ řekl Orbán v rozhovoru pro YouTube kanál Patriot.

autor: Miloš Polák

