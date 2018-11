Klaudiánova nemocnice: Chirurgická JIP bude v novém

Rekonstrukce musela pokrýt to nejzákladnější vybavení místností: vyměněna byla všechna okna, které již nesplňují hygienické požadavky, opraveny byly stěny i podlahy. Vznikl nový samostatný izolační pokoj a rekonstruovány jsou i koupelny. Vyměněny budou i původní dveře za moderní automatické a opomenuta nebyla ani oprava elektrické instalace, která neodpovídá aktuálně platné technické normě. Na řadu samozřejmě přišla i vzduchotechnika a výměna stropních ramp s rozvody medicinálních plynů a elektrickými zásuvkami pro umístění zdravotnických přístrojů.

Kromě lepšího komfortu pro pacienty budou lepší podmínky i pro personál: instalován bude komunikační systém sestra – pacient. Nové budou i pracovní linky na jednotlivých boxech a vybavení pracoven sester. „Personálu přinese tato rekonstrukce jednoznačně zkvalitnění pracovních podmínek, moderní vybavení a zjednodušení péče o naše pacienty. Pacientům pak pobyt v lepším, modernějším prostřední, které umožní lépe překlenout dobu, která je nutná k pobytu na JIP po chirurgických výkonech, více soukromí. Toto vše vede ke zvýšení kvality péče o pacienty po náročných chirurgických výkonech,“ dodává primář chirurgického oddělení Jaroslav Toušek.

Chirurgická JIP Klaudiánovy nemocnice má dnes dvanáct lůžek, jedno či dvoulůžkové pokoje. Celkem těmito pokoji projde za rok přibližně 700 pacientů. Jsou to pacienti po náročných chirurgických výkonech břišní dutiny pro nádorová onemocnění (tlustého střeva a konečníku), po operacích žaludku, jater, žlučových cest nebo slinivky (jak pro nádorová či nenádorová postižení). Dále tu leží pacienti po cévních výkonech na aortě, tepnách dolních končetin či tepnách zásobujících mozek. Jsou tu také pacienti s krvácením do zažívacího traktu nebo pacienti se zánětem slinivky břišní. „Na JIP také leží pacienti po úrazech s krvácením do mozku, které řešíme ve spolupráci s neurologickým oddělením a neurochirurgií v Liberci,“ dodává dále primář Toušek. JIP chirurgického oddělení také využívají pacienti ORL, nejčastěji po operacích štítné žlázy.

Psali jsme: Klaudiánova nemocnice: Chodbu ozvláštnily neobvyklé sochy Klaudiánova nemocnice má nový CT přístroj Klaudiánova nemocnice: Dětské oddělení má nové monitory a postýlky Klaudiánova nemocnice má nového šéfa na ARO a ombudsmanku

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva