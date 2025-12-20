Národní zemědělské muzeum Praha se připojuje k Noci betlémů

Národní zemědělské muzeum v Praze se v neděli 28. prosince od 17 do 20 hodin připojí k Noci betlémů, která upozorňuje na výjimečnou tradici lidového betlémářství v českých zemích. Akce se koná během trvání výstavy Papírové betlémy – jedinečný český fenomén. Ta bude k vidění až do 18. ledna 2026. „Návštěvníci budou mít možnost projít si výstavu v netradiční večerní atmosféře a seznámit se s bohatstvím české betlémářské tradice, která nemá ve světě obdoby,“ říká k akci ředitel Národního zemědělského muzea Praha Josef Praks.
Výstava představuje betlémy z tradičních betlémářských oblastí i práce významných výtvarníků, jejichž tvorba je s českými Vánocemi neodmyslitelně spjata, např. Josefa Lady, Jiřího Trnky, Mikoláše Alše, Marie Fischerové-Kvěchové, Vojtěcha Kubašty a dalších.
Celé výstavě dominuje betlém v životní velikosti autora Pavla Peciny, stěžejními díly jsou betlémy ze dvou tradičních betlémářských oblastí, Třebíčska a Ústeckoorlicka. Unikátní je betlém Jiřího Šlitra, který ho vyrobil v posledním ročníku gymnázia a zachytil v něm své spolužáky.
„Příkladem toho, že autoři měli velký smysl pro humor a nadsázku, svědčí např. betlém Cyrila Boudy, který dal Panně Marii tvář Marty Kubišové a sv. Josefa zobrazil jako Alexandra Dubčeka,“ doplňuje generální ředitel NZM Praha Zdeněk Novák.
Součástí programu Noci betlémů je komentovaná prohlídka výstavy v 18:30 s ředitelem Muzea českých Vánoc Vladimírem Glaserem, zpřístupněná bude střecha muzea s vyhlídkou na osvětlenou Prahu a možnost vychutnat si čaj nebo svařené víno z Mlsné kavárny přímo na střešní terase.
Výstavu Papírové betlémy – jedinečný český fenomén připravilo Muzeum českých Vánoc ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem. Zapůjčení betlémů poskytla mimo jiné muzea v Ústí nad Orlicí a Třebíči i soukromí sběratelé.
Noc betlémů se koná v neděli 28. prosince od 17 do 20 hodin.
Trvání výstavy:
25. 11. 2025 – 18. 1. 2026
Vstupné:
základní 100 Kč
snížené 50 Kč
děti do 18 let zdarma
