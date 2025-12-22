Zůna mlčel na tiskovce vedle Okamury. Přesto se rozpovídal jinde

22.12.2025 20:11 | Monitoring
autor: Karel Výborný

Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) na pozvání ukrajinského protějška na Ukrajinu nepojede. Po jednání poslaneckého klubu SPD to na tiskové konferenci oznámil předseda hnutí Tomio Okamura. Sám ministr se k této otázce na konferenci nevyjádřil.

Zůna mlčel na tiskovce vedle Okamury. Přesto se rozpovídal jinde
Foto: Hans Štembera
Popisek: Předseda sněmovny Tomio Okamura

Podle Okamury má být zahraniční politika, včetně vztahů k Ukrajině, primárně komunikována premiérem Andrejem Babišem, zatímco Zůna se má soustředit na otázky armády a jejího fungování.

V rozhovoru pro Security Magazín Zůna přesto uvedl, že „nemění nic ze svých výroků“ a popisované priority ve fungování rezortu a kontinuitu nastavených procesů nemění ani zpětně nepřeformuluje. Zdůraznil, že popisuje aktuální stav a procesy, nikoli subjektivní názor, a že resort bude postupovat ve shodě se stávajícími strategickými dokumenty do doby případných politických rozhodnutí. securitymagazin.cz

Podle jeho vystoupení má ministerstvo pokračovat ve strategických projektech, modernizaci armády a plnění závazků vyplývajících z členství ČR v NATO. Zůna rovněž hovořil o nutnosti zajištění obranyschopnosti státu v měnícím se bezpečnostním prostředí a řádném fungování resortu. securitymagazin.cz

Rozhodnutí a způsob komunikace vyvolaly reakce opozičních politiků, kteří upozorňují na neobvyklé vymezení role ministra obrany v oblasti zahraniční politiky a bezpečnosti. Zástupci vládní koalice naopak uvádějí, že je cílem zpřehlednit kompetence a sjednotit komunikaci.

Tomio Okamura

  SPD
  Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  předseda PS PČR
genmjr. v v. Mgr. Ing. Jaromír Zůna, Ph.D.

  BPP
  místopředseda vlády
Zdroje:

https://www.securitymagazin.cz/defence/ministr-obrany-zuna-nemenim-nic-ze-svych-vyroku-1404073886.html

