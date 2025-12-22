Zůna mlčel na tiskovce vedle Okamury. Přesto se rozpovídal jinde

Podle Okamury má být zahraniční politika, včetně vztahů k Ukrajině, primárně komunikována premiérem Andrejem Babišem, zatímco Zůna se má soustředit na otázky armády a jejího fungování.
V rozhovoru pro Security Magazín Zůna přesto uvedl, že „nemění nic ze svých výroků“ a popisované priority ve fungování rezortu a kontinuitu nastavených procesů nemění ani zpětně nepřeformuluje. Zdůraznil, že popisuje aktuální stav a procesy, nikoli subjektivní názor, a že resort bude postupovat ve shodě se stávajícími strategickými dokumenty do doby případných politických rozhodnutí. securitymagazin.cz
Podle jeho vystoupení má ministerstvo pokračovat ve strategických projektech, modernizaci armády a plnění závazků vyplývajících z členství ČR v NATO. Zůna rovněž hovořil o nutnosti zajištění obranyschopnosti státu v měnícím se bezpečnostním prostředí a řádném fungování resortu. securitymagazin.cz
Rozhodnutí a způsob komunikace vyvolaly reakce opozičních politiků, kteří upozorňují na neobvyklé vymezení role ministra obrany v oblasti zahraniční politiky a bezpečnosti. Zástupci vládní koalice naopak uvádějí, že je cílem zpřehlednit kompetence a sjednotit komunikaci.
Tomio Okamura
genmjr. v v. Mgr. Ing. Jaromír Zůna, Ph.D.
