Koryto potoka Jasenice ve Vsetíně opravily Lesy ČR

Jasenice odvodňuje průmyslovou oblast severovýchodně od Vsetína a přilehlou část Hostýnsko-vsetínské hornatiny. Šířka dna koryta toku dosahuje v opravované části šesti až osmi metrů a hloubka až dvou metrů. „Z více než kilometrového úseku vodního toku v místní část Luh, tedy od zaústění toku do Vsetínské Bečvy, jsme odstranili 1300 m3 nánosů. V podélném opevnění jsme opravili a doplnili dlažby a kamenné rovnaniny a také dvacet příčných stupňů, kamenných pasů a rovnanin částečně uložených do betonu,“ uvedl Pavel Pernica, vedoucí Správy toků oblast povodí Moravy z podniku Lesy ČR. Do toku už nezasahují ani náletové dřeviny a keře.

Opravu financovaly Lesy ČR částkou 2 297 639 Kč. Ministerstvo zemědělství ČR vložilo do projektu 3 812 000 Kč z dotačního programu: Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích.

autor: Tisková zpráva