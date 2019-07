Kraj Vysočina: Betlém pod velkoměstem bude reprezentovat Vysočinu na vánoční výstavě ve Vatikánu

Muzeum Vysočiny Třebíč se na konci roku zúčastní již 44. ročníku mezinárodní výstavy „100 Presepi in Vaticano“, která se koná v termínu od 7. 12. 2019 do 12. 1. 2020. Oproti předchozím letům došlo k úpravě názvu, která souvisí se změnou místa konání výstavy. Expozice se bude nově nacházet v sálu San Pio X, Via della Conciliazione ve Vatikánu. V minulém roce tuto výstavu navštívilo více než 70 000 návštěvníků. K reprezentaci sbírky Kraje Vysočina byl pro letošek vybrán autorský betlém Josefa Macholána ze Sudic na Třebíčsku.



Betlém pod velkoměstem, jak zní celý název díla Josefa Macholána, nabízí pohled na několik mrakodrapů, pod nimiž se v blízkosti řeky skrývá scéna Narození. Josef Macholán žil v letech 1932 – 2007 a působil jako nábytkový designér, architekt, malíř a sochař. Byl také autorem návrhu insignií Vysoké školy Polytechnické v Jihlavě. Do jeho tvorby můžeme zařadit i soubor 10 betlémů, v nichž se prolínají inspirace z různých oblastí jeho zájmů.

autor: Tisková zpráva