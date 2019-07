Kraj Vysočina: Za pravidelnou cestu do práce na kole dostali nová kola

Kraj tímto způsobem podporuje celorepublikovou květnovou kampaň na podporu čisté mobility už čtvrtým rokem. „V našem kraji se zájemci mohli zapojit tradičně v Jihlavě, Třebíči, Žďáře nad Sázavou a poprvé také v Havlíčkově Brodě a Pelhřimově. Počet účastníků v letošním roce přesáhl tisícovku,“ informovala Jana Fischerová. Všichni nadšenci, ať již na kole nebo pěšky, našlapali v rámci cest do práce a z práce celkem přes 177 000 km. Do slosování o trekingová kola se pak dostali účastníci, kterým se podařilo dosáhnout individuální pravidelnosti alespoň 66 %. Nová kola od Kraje Vysočina vyhrála Magda Vlnasová (Jihlava), Jiří Cízl (Třebíč), Petr Maša (Žďár nad Sázavou), Miroslav Joska (Havlíčkův Brod) a František Bína (Pelhřimov).



Podle letošních statistik přilákal 9. ročník výzvy Do práce na kole k dopravě na vlastní pohon celorepublikově 19 576 účastníků z více než 45 měst, z 2 737 firem a institucí. Soutěžní 2 až 5členné týmy se v rámci měsíce května snažily dosáhnout maximální pravidelnosti při využití bezmotorové dopravy při svých cestách do práce. „A právě týmový charakter soutěže je i jedním z motivačních faktorů pro účastníky, z akce se stává v mnoha firmách určitá forma teambuildingu. Z průzkumů mezi účastníky pak vyplývá rovněž pozitivní zjištění, že velká část účastníků zůstává i po ukončení květnové soutěže u dopravy na kole nebo pěšky,“ popisuje přínosy kampaně krajský cyklokoordinátor Petr Stejskal.

Snaha o individuální změnu přístupu k městské mobilitě je hlavním cílem kampaně v podobě soutěže. Pomocí svého profilu si účastníci evidují cesty, které v rámci svého pracovního kalendáře absolvovali do práce na kole nebo pěšky. „Přestože hlavním smyslem výzvy je především pravidelnost dojížďky, pro zajímavost zveřejňujeme i výsledky výkonnostní, které si účastníci do profilu zapisují přes mobilní aplikace. Například v Jihlavě, která se opakovaně umisťuje jako nejúspěšnější účastnické krajské město v přepočtu registrovaných účastníků na počet obyvatel, našlapal v deštivém květnu nejvýkonnější muž Josef Vítů bezmála 1 400 km a nejvýkonnější žena Renata Krupičková více než 1 200 kilometrů.

Motto letošního ročníku bylo „Homo cykliens“, tedy nový druh člověka, který má možnost a je ochoten změnit svůj přístup a svým malým dílem přispět nejen k menší zátěži životního prostředí, ale i ulevit městu od individuální automobilové dopravy. Město příjemnější pro život, podpora vlastního zdraví a kondice a z toho vyplývající dobrá nálada spojuje účastníky již tradiční akce Do práce na kole. Účastníci měli také možnost díky lokálním organizátorům a podpoře partnerů získat zdarma účastnické tričko. A právě oblíbená trika, každý rok s jiným originálním motivem, po skončení samotné soutěže v ulicích dál propagují kampaň a soutěž Do práce na kole. Už nyní organizátoři připravují další ročník této oblíbené akce, která se uskuteční příští rok opět v průběhu měsíce května. Další informace naleznete ZDE.

Psali jsme: Kraj Vysočina: Betlém pod velkoměstem bude reprezentovat Vysočinu na vánoční výstavě ve Vatikánu Kraj Vysočina: Práce na stavbě Vzdělávacího a výcvikové střediska krajských záchranářů pokračují Kraj Vysočina zainvestuje nové bydlení pro ohrožená prasata visajánská z jihlavské ZOO Kraj Vysočina: Když se sejdou zámečtí páni

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva