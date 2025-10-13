Královéhradecký kraj: Dětská ozdravovna Království v Nemojově ukončí činnost

„Hlavním důvodem k ukončení činnosti jsou legislativní změny – novela zákona o zdravotních službách, účinná od 1. ledna 2026, zavádí povinnou přeregistraci a transformaci dětských ozdravoven na jiný druh zdravotní péče, například následnou lůžkovou péči. To by znamenalo zásadní personální a finanční nároky, které zařízení nedokáže zajistit,“ uvedl náměstek hejtmana Jiří Mašek odpovědný za zdravotnictví.
Dalším důvodem ukončení provozu ozdravovny v Nemojově je její dlouhodobá finanční neudržitelnost. Od roku 2021 se hospodářský výsledek ozdravovny výrazně zhoršuje a v roce 2024 dosáhl ztráty 4,4 milionu korun. Ani predikce pro rok 2025 nepředpokládají zlepšení – očekává se ztráta 4,7 milionu korun.
„Zájem o pobyty v zařízení je dlouhodobě nízký. Kapacita ozdravovny činí 40 lůžek, většinu roku však není využita ani z poloviny. V roce 2024 zde bylo hospitalizováno 285 dětí, především z dětských domovů v období letních prázdnin. Průměrný počet dětí v turnusech mimo letní měsíce je pouze 15, což činí provoz ekonomicky neudržitelným,“ doplnil Mašek.
Prostory ozdravovny budou nadále využívány pro potřeby Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, pod které spadají i další tři dětské ozdravovny. Kraj o prodeji nemovitosti neuvažuje.
Další ozdravovny v kraji pokračují
„Rozhodnutí o ukončení činnosti ozdravovny Království nebylo jednoduché, ale při současném vývoji legislativy a ekonomiky je nevyhnutelné. Chci však ujistit rodiče i veřejnost, že ostatní dětské ozdravovny v kraji pokračují a poskytují potřebnou péči pro stovky dětí ročně,“ doplnil náměstek Mašek.
Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov nadále provozuje tři další dětské ozdravovny: Dětskou ozdravovnu Svatý Petr ve Špindlerově Mlýně, Dětskou ozdravovnu Pec pod Sněžkou a Dětskou ozdravovnu Bedřichov ve Špindlerově Mlýně.
Celková kapacita těchto zařízení činí 226 lůžek a léčebné pobyty jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Ozdravovny se zaměřují na děti od 3 do 15 let trpící opakovanými onemocněními dýchacích cest, nechutenstvím, sníženou obranyschopností organismu, vadným držením těla či obezitou.
Provoz těchto tří zařízení zůstává zachován a kraj bude i nadále podporovat jejich činnost jako důležitou součást systému dětské léčebně-ozdravenské péče v Královéhradeckém kraji.
autor: Tisková zpráva