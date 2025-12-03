Veleba: Síkela, náš nejvyšší. Co s ním je?

Když jsem zvažoval pro své čtrnáctidenní pravidelné okénko, zde v ParlamentníchListech. cz, jeho název, tak jsem netušil, jak „pohled selským rozumem“ bude aktuální a jak se ho bude nedostávat. Dnešní doba z pohledu vnitropolitického i mezinárodního je nesmírně dynamická, obtížně čitelná a téměř nepředvídatelná. Proto dnešní „pohled“ nebude zaměřen na jedno konkrétní téma, ale spíš začnu glosovat silné ekonomické a politické události posledních dnů a věřím, že nestanu před soudním tribunálem jako dezinformátor. Inu, demokraticky přituhuje.
Společnost je rozdělena jako nikdy předtím…
První moje glosa bude k parlamentním volbám. Proběhly už před dvěma měsíci, suverénně zvítězilo ANO Andreje Babiše, když dostalo 34,51 procenta hlasů od 1 940 507 voličů. Druhá koalice SPOLU, s lídrem Petrem Fialou, udělala výsledek o třídu horší a sice 23,36 procent, to je 1 313 346 hlasů. Nad deseti procenty ještě skončil STAN s Vítem Rakušanem – 11,23 procenta, respektive 613 512 hlasů. Pro běžné voliče je jasné, že premiérem by měl být šéf vítěze voleb, to je Andrej Babiš a různé hry jeho soupeřů, k nimž se bohužel přidává i prezident Petr Pavel, coby kdyby, jak vysvětlí národu Agrofert, působí trošku jako záměrné zdržování a dál rozděluje již tak rozdělenou společnost. Pečlivě sleduji média, každodenní politické dění a musím konstatovat, že společnost je rozdělena jako nikdy předtím. Nejenom společnost, ale soudržnost začínají ztrácet i klasické strany. Například ODS, kterou čekají v lednu volby předsedy a místopředsedů strany. Odborníci znalí zákulisní scény říkají, že volba bude divoká a že část delegátů se rozhodne až na místě, což tato klasická strana nepamatuje. Takže předsedou se stane ministr dopravy v demisi Martin Kupka, nebo místostarosta Ostravy-jih Radim Ivan.
Jak to říkal Jan Werich…
Další glosu uvedu moudrem Jana Wericha, za kterým jsem na pražskou Malou Stranu několikrát zašel s tématem, ke kterému řekl svůj názor. Nuže zde je jeho základní úsloví: „Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. A když kouká, aby byl a je, tak má bejt to, co je, a ne to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“
Já bych snad dodal, že pan Werich tím chtěl říct, že člověk se má chovat přirozeně, nemá hrát žádné divadlo. No, když pohled Jana Wericha vztáhnu na naši dnešní politickou scénu, tak podle něho jedná mizivá menšina včetně vrcholných politiků. V mezinárodním kontextu naším nejvyšším politikem je bývalý ministr průmyslu a obchodu za STAN ve Fialově vládě, který před rokem zamířil do Evropské komise v Bruselu, Jozef Síkela. Stal se 1. 12. 2024 eurokomisařem s agendou mezinárodního partnerství. Jeho agenda spočívá v udržování vztahů mezi EU a zeměmi třetího světa. Vztahů na bázi vzájemného obchodu a kontrolované migrace, která se stala jedním z klíčových problémů dnešní Evropy. Jinými slovy, eurokomisař Jozef Síkela by měl být dnes velice často v médiích. Měl by být, ale až na výjimky není. Měl by informovat naši a evropskou veřejnost, je ale zkrátka neviditelný. Přestože si „lepší informování Čechů“ o práci a dění v Bruselu vytyčil jako jednu ze svých hlavních priorit. A ona „lepší informovanost“ měla nastat po předchůdkyni, bývalé eurokomisařce Věře Jourové. Ta ovšem komunikovala velmi dobře – informace novinářům, častá setkání s českou veřejností…
A tak jaký závěr z dnešního Pohledu selským rozumem? Přímo se nabízí. Doporučil bych našemu akčnímu prezidentovi Pavlovi pana českého eurokomisaře pozvat do České republiky a vše s ním probrat a pečlivě medializovat.
Jan Veleba
exprezident Agrární komory ČR a člen Klubu 2019
