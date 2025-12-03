Chocholoušek na vás počká na nádraží. Z Bratislavy výsměch české opozici

03.12.2025 14:24 | Monitoring

Obraz bratislavského hlavního nádraží, na kterém tým docenta Chocholouška v bílých pláštích a se svěracími kazajkami očekává příjezd české opoziční trucdelegace vykreslil známý slovenský historik a publicista Eduard Chmelár. Vyjádřil se tak k rozčilení české opozice kvůli cestě Tomia Okamury, předsedy Poslanecké sněmovny, na Slovensko.

Chocholoušek na vás počká na nádraží. Z Bratislavy výsměch české opozici
Foto: FB ODS
Popisek: Poslanci budoucí opozice oznamují svoji "vzdorocestu" na Slovensko

Opozice (ODS, STAN, TOP 09, KDU-ČSL, Piráti) ostře kritizovala složení delegace předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury (SPD) na jeho první zahraniční cestě na Slovensko, protože přizval pouze poslance z budoucí vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě, čímž měl porušit tradici reprezentativních parlamentních misí zahrnujících celé politické spektrum.

Vít Rakušan (STAN), ministr vnitra v demisi, označil neúčast opozice za „ostudu a porušení tradic“, europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) to nazval „nedemokratickým rozhodnutím“, poslankyně Pirátů Kateřina Demetrashvili mluvila o „Okamurově klubu výletníků“ a končící ministr zahraničí Jan Lipavský o „zneužívání zahraničních cest pro partajní politiku“.

Opozice dokonce přišla plánem vlastní cesty na Slovensko příští týden na vlastní náklady, aby prý napravila dojem a setkala se se slovenskou opozicí i předsedou Národní rady Richardem Rašim.

Případ pro Chocholouška

Eduard Chmelár, slovenský historik, politický a mediální analytik, vysokoškolský učitel, publicista a občanský aktivista, reagoval na poprask na české politické scéně zamyšlením, které nazval Případ pro Chocholouška.

„Pokud máte pocit, že bizarní situace obcházejí jen slovenskou politickou scénu, včerejší groteska v českém parlamentu vás z této iluze rychle vyléčí. Lídři opozičních stran, uražení tím, že je nový předseda parlamentu Tomio Okamura nevzal do české parlamentní delegace na Slovensko, se rozhodli vycestovat do Bratislavy sami, aby se zde setkali se zástupci naší opozice. Okamura jim prý jen dělá ostudu a setkává se s konspirátory a plagiátory…“ napsal Chmelár.

Text známého historika pokračuje: „Nejlepší by bylo, kdyby tuhle podivnou partičku, která vyjeveně čuměla do kamer, jako by jim jen o chlup ušlo poslední číslo v loterii, přivítal na bratislavském hlavním nádraží tým docenta Chocholouška s bílými plášti a kazajkami. Zdravým rozumem se to nedá pochopit. Nejprve urážíte nejvyšší představitele Slovenské republiky, přerušíte společné jednání obou vlád, protože máte ‚jiné názory‘, strašíte lidi ‚slovenským scénářem‘, vysvětlujete voličům, proč není vhodné se setkat se slovenskou politickou reprezentací a aby toho nebylo málo, česká protektorátní vláda se vysloví pro to, aby první cesta po volbách vedla do Německa – a potom naříkáte jako malé děti, že vás nevzali na misi, jejímž cílem bylo bordel po vás uklidit,“ nebral si Chmelár servítky.

Připouští, že postup Tomia Okamury byl nestandardní. „A to ani neříkám, že tento politik je mým šálkem kávy, ale mohu vás ujistit, že Českou republiku v ničem nezostudil. Právě naopak. Choval se důstojně, přátelsky, stejně vřele s nejvyššími poctami byl přijat i na slovenské straně, a mnozí byli z této nové kapitoly našich společných vztahů dojati. Porovnejte to s chováním české protektorátní vlády nebo prezidenta Pavla, který během summitu V4 v Praze přijal polského premiéra a slovenského nechal venku před Pražským hradem. Neslýchaná bezohlednost,“ uvádí historik a publicista.

Pokud se čeští opoziční poslanci chtějí vyhnout „konspirátorům a plagiátorům“, těžko se mohou setkat s opozičními představiteli, protože tam je podle Chmelára spousta konspirátorů a předseda SaS Branislav Gröhling je také notoricky známý plagiátor. „Není to nic jiného, než opět hrubé zasahování do vnitřních věcí. A jen jedna stručná poznámka: To, že naše opozice už nemá hrdost, je její problém, ale pokud nerespektujete legitimní a demokraticky zvolenou státní reprezentaci Slovenské republiky, nerespektujete Slovensko, a nejste u nás vítáni, dokud se nenaučíte v mezistátních vztazích s naší zemí slušnosti. O tomhle s vámi nikdo vyjednávat nebude,“ zdůraznil slovenský publicista.

Psali jsme:

„Seďte doma.“ Opozice tepe Okamuru, že je nevzal za Ficem. Lidé zuří
Zatímco kavárna vrčí na Kubu, z ODS přilétla další bomba
S tím Babiš nic neudělá, zaznělo ze Slovenska
„Fica zničí jako v srpnu 1968.“ A prý nepomůže ani Babiš

 

Zdroje:

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/-Sedte-doma-Opozice-tepe-Okamuru-ze-je-nevzal-za-Ficem-Lide-zuri-783667

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Okamura , opozice , Poslanecká sněmovna , Chmelár , Chocholoušek

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Souhlasíte s nápadem, že českou opoziční trucdelegaci by mohl v Bratislavě přivítat tým docenta Chocholouška v bílých pláštích a se svěracími kazajkami v rukou?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Naďa Borská

Ing. Jan Bartošek byl položen dotaz

Co přesně tedy navrhujete?

Napsal jste: ,,Andrej Babiš se staví nad zákon v případě svého trestního stíhání a nechce se nechat zbavit poslanecké imunity. Teď hrozí, že to udělá podruhé. Podpořme pana prezidenta ve snaze zabránit mu v tom.“ Jak a v čem máme prezidenta podpořit? Jste pro, aby Babiš nebyl premiér, i když vyhrál ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Prémiová řada pečiva Odkolek Exelsior pro luxusní chvilky pohody

Prémiová řada pečiva Odkolek Exelsior pro luxusní chvilky pohody

Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Diskuse obsahuje 9 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Okamura splnil přání Markéty Pekarové, ta ale radost mít nebude

13:30 Okamura splnil přání Markéty Pekarové, ta ale radost mít nebude

Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura v rámci své návštěvy Slovenska jednal s předsedy parlamen…