Chocholoušek na vás počká na nádraží. Z Bratislavy výsměch české opozici

Opozice (ODS, STAN, TOP 09, KDU-ČSL, Piráti) ostře kritizovala složení delegace předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury (SPD) na jeho první zahraniční cestě na Slovensko, protože přizval pouze poslance z budoucí vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě, čímž měl porušit tradici reprezentativních parlamentních misí zahrnujících celé politické spektrum.
Vít Rakušan (STAN), ministr vnitra v demisi, označil neúčast opozice za „ostudu a porušení tradic“, europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) to nazval „nedemokratickým rozhodnutím“, poslankyně Pirátů Kateřina Demetrashvili mluvila o „Okamurově klubu výletníků“ a končící ministr zahraničí Jan Lipavský o „zneužívání zahraničních cest pro partajní politiku“.
Opozice dokonce přišla plánem vlastní cesty na Slovensko příští týden na vlastní náklady, aby prý napravila dojem a setkala se se slovenskou opozicí i předsedou Národní rady Richardem Rašim.
Případ pro Chocholouška
Eduard Chmelár, slovenský historik, politický a mediální analytik, vysokoškolský učitel, publicista a občanský aktivista, reagoval na poprask na české politické scéně zamyšlením, které nazval Případ pro Chocholouška.
„Pokud máte pocit, že bizarní situace obcházejí jen slovenskou politickou scénu, včerejší groteska v českém parlamentu vás z této iluze rychle vyléčí. Lídři opozičních stran, uražení tím, že je nový předseda parlamentu Tomio Okamura nevzal do české parlamentní delegace na Slovensko, se rozhodli vycestovat do Bratislavy sami, aby se zde setkali se zástupci naší opozice. Okamura jim prý jen dělá ostudu a setkává se s konspirátory a plagiátory…“ napsal Chmelár.
Text známého historika pokračuje: „Nejlepší by bylo, kdyby tuhle podivnou partičku, která vyjeveně čuměla do kamer, jako by jim jen o chlup ušlo poslední číslo v loterii, přivítal na bratislavském hlavním nádraží tým docenta Chocholouška s bílými plášti a kazajkami. Zdravým rozumem se to nedá pochopit. Nejprve urážíte nejvyšší představitele Slovenské republiky, přerušíte společné jednání obou vlád, protože máte ‚jiné názory‘, strašíte lidi ‚slovenským scénářem‘, vysvětlujete voličům, proč není vhodné se setkat se slovenskou politickou reprezentací a aby toho nebylo málo, česká protektorátní vláda se vysloví pro to, aby první cesta po volbách vedla do Německa – a potom naříkáte jako malé děti, že vás nevzali na misi, jejímž cílem bylo bordel po vás uklidit,“ nebral si Chmelár servítky.
Připouští, že postup Tomia Okamury byl nestandardní. „A to ani neříkám, že tento politik je mým šálkem kávy, ale mohu vás ujistit, že Českou republiku v ničem nezostudil. Právě naopak. Choval se důstojně, přátelsky, stejně vřele s nejvyššími poctami byl přijat i na slovenské straně, a mnozí byli z této nové kapitoly našich společných vztahů dojati. Porovnejte to s chováním české protektorátní vlády nebo prezidenta Pavla, který během summitu V4 v Praze přijal polského premiéra a slovenského nechal venku před Pražským hradem. Neslýchaná bezohlednost,“ uvádí historik a publicista.
Pokud se čeští opoziční poslanci chtějí vyhnout „konspirátorům a plagiátorům“, těžko se mohou setkat s opozičními představiteli, protože tam je podle Chmelára spousta konspirátorů a předseda SaS Branislav Gröhling je také notoricky známý plagiátor. „Není to nic jiného, než opět hrubé zasahování do vnitřních věcí. A jen jedna stručná poznámka: To, že naše opozice už nemá hrdost, je její problém, ale pokud nerespektujete legitimní a demokraticky zvolenou státní reprezentaci Slovenské republiky, nerespektujete Slovensko, a nejste u nás vítáni, dokud se nenaučíte v mezistátních vztazích s naší zemí slušnosti. O tomhle s vámi nikdo vyjednávat nebude,“ zdůraznil slovenský publicista.
autor: Naďa Borská