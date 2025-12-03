Trikolora: Nejsou ty demokratické volby nakonec zbytečné?

Ačkoliv prezident může mít k navrhovaným ministrům výhrady jako například Miloš Zeman k jmenování bakaláře Lipavského, dnes jsme svědky nových metod. A to, že chce vládní program ovlivnit i prezident, například požadavky na závazky k NATO, ochranou politických “neziskovek” nebo postojem k Rusku.
Nejsou ony ty demokratické volby nakonec zbytečné? Výsledky by vyhlásili naši herci, zpěváci, neziskovky a prezidentův poradce Petr Kolář. Co říkáte?
autor: PV