Trikolora: Nejsou ty demokratické volby nakonec zbytečné?

03.12.2025 13:09 | Monitoring

Komentář na veřejném facebookovém profilu strany k obstrukcím prezidenta Pavla ke jmenování nové vlády

Trikolora: Nejsou ty demokratické volby nakonec zbytečné?
Foto: Trikolora
Popisek: Trikolora - logo

Ačkoliv prezident může mít k navrhovaným ministrům výhrady jako například Miloš Zeman k jmenování bakaláře Lipavského, dnes jsme svědky nových metod. A to, že chce vládní program ovlivnit i prezident, například požadavky na závazky k NATO, ochranou politických “neziskovek” nebo postojem k Rusku.

Nejsou ony ty demokratické volby nakonec zbytečné? Výsledky by vyhlásili naši herci, zpěváci, neziskovky a prezidentův poradce Petr Kolář. Co říkáte?

Volby

