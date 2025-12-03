Bartůšek (Přísaha): Další bruselský korupční skandál?

03.12.2025 12:12 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke korupci a podvodu při zadávání veřejných zakázek EU

Bartůšek (Přísaha): Další bruselský korupční skandál?
Foto: Archív NB
Popisek: MSSc. et MSSc. BSc. Nikola Bartůšek, socioložka, kandidátka Přísahy do EP

Poté co už měsíce řešíme Pfizergate, skandál, ve kterém Ursula von der Leyen odmítá zveřejnit SMS, které si vyměňovala se šéfem společnosti Pfizer, od níž Evropská unie nakoupila vakcíny proti covidu za miliardy korun, tu máme další aféru.

Tentokrát jde o bývalou „ministryni zahraničí“ Evropské unie Frederiku Mogherini. Včera ji zadržela belgická policie a jde o případ korupce a podvodu při zadávání veřejných zakázek. Tentokrát to nebylo o covidu, ale o škole pro diplomaty. Škola, která tuto lukrativní zakázku nakonec získala, měla mít informace z výběrka ještě před jeho zahájením.

Budu pro vás sledovat, jak tato kauza pokračuje, protože jde i o naše peníze!

Nikola Bartůšek, MSSc. et MSSc., BSc.

  • PŘÍSAHA
  • europoslankyně
EU , korupce , veřejné zakázky , přísaha , Bartůšek

