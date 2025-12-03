Bartůšek (Přísaha): Další bruselský korupční skandál?

Poté co už měsíce řešíme Pfizergate, skandál, ve kterém Ursula von der Leyen odmítá zveřejnit SMS, které si vyměňovala se šéfem společnosti Pfizer, od níž Evropská unie nakoupila vakcíny proti covidu za miliardy korun, tu máme další aféru.
Tentokrát jde o bývalou „ministryni zahraničí“ Evropské unie Frederiku Mogherini. Včera ji zadržela belgická policie a jde o případ korupce a podvodu při zadávání veřejných zakázek. Tentokrát to nebylo o covidu, ale o škole pro diplomaty. Škola, která tuto lukrativní zakázku nakonec získala, měla mít informace z výběrka ještě před jeho zahájením.
Budu pro vás sledovat, jak tato kauza pokračuje, protože jde i o naše peníze!
Nikola Bartůšek, MSSc. et MSSc., BSc.
autor: PV