Výsměch Petru Fialovi a celé ODS kvůli Martinu Kubovi protrhl stavidla

03.12.2025 10:34 | Monitoring

„Kuba dělá reformu ODS bez ODS, docela pr*el.“ I takto se dnes mluví o novém politickém projektu Martina Kuby, který v roce 2024 zazářil jako hvězda v krajských volbách. Ještě v barvách ODS. Nedávno se však rozhodl partaj opustit a dočkal se za to nejednoho potlesku. Ozvaly se však i varovné hlasy, jež naznačily, jak a co má Kuba za sebou a jak může skončit.

Foto: Youtube
Popisek: Martin Kuba

Martin Kuba ještě v barvách ODS v krajských volbách dosáhl velkého úspěchu. Získal 47,5 procenta všech hlasů odevzdaných v Jihočeském kraji. Psal se rok 2024. V závěru roku 2025 Martin Kuba, bývalý předseda ODS v době, kdy na svůj post rezignoval Petr Nečas a Kuba ho dočasně nahradil, má za to, že ODS už nelze proměnit a je lepší založit stranu zcela novou.

Na sociálních sítích se Kubovi dostalo podpory. Mezi lidmi, kteří Kubovi zatleskali, se objevil např. investor Marek Fila. Ten ani trochu nešetřil ODS.

„Díky Kubovi to bude u urny (2029) po dlouhých letech opět lehká volba. 2025 byl poslední rok, kdy jsem musel obhajovat kroky ODS. Co bude dál? Jediná šance, jak být stále alespoň trochu relevantní uskupení, musí jít ODS do parlamentních voleb v roce 2029 opět v koalici SPOLU. Pokud ne, ze sněmovny zmizí KDU a TOP-09,“ naznačil.

Ale to byl teprve začátek.

„Na hranici zvolení bude současná ODS, kterou vyžere Kuba. Roky jsme čekali, až se k tomu odhodlá. Konečně. A má dostatek času, aby ODS rozprášil a připravil nové hnutí na krajské volby v roce 2028 a parlamentní o rok později. Nepotřebuji stranu, která neplní politický program a sliby vlastním voličům. Já se tady pomalu modlím, aby Klára Dostálová z ANO protlačila v roce 2027 upravený stavební zákon, a tím poslala do p*dele nimby z Práglu. Šílené časy s sebou přinášejí adekvátní reakci,“ konstatoval také.

 

 

V diskusích o Martinu Kubovi zaznělo, že má jistě právo to zkusit jako lídr na celorepublikové úrovni. Zvlášť, když si ODS nevede nejlépe.

„Můžete si říkat, co chcete, ale v kraji je úspěšný. Ano, je jaký je, ale evidentně to v kraji vede dobře. Nevidím důvod, proč by to neměl zkusit na republikové úrovni. Že ODS vede banda amatérů, je druhá věc. Rozjet kampaň rok před volbami... hrůza,“ napsal Martin Petřík.

 

 

Podporu Kubovi vyjádřil i investor Michal Pospíšil.

„Je asi dobře, že konečně někdo v ODS má odvahu říct, že směr Petra Fialy je cestou do pekel a dále v ní nepokračovat. Ačkoliv nejsem z jihu, pokud bude mít hnutí přesah do Prahy a pravicovější směr, než bylo teď u koalice SPOLU, rád je zvážím…“ napsal.

 

 

„Kuba dělá reformu ODS bez ODS, docela pr*el,“ padlo také

 

 

Zkušený komentátor Bohumil Pečinka, který sleduje nejen ODS, ale celou českou moderní politickou scénu prakticky od jejího zrodu po listopadu 1989, nabídl trochu jiný pohled na stranu Martina Kuby. Pečinka je přesvědčený, že Martin Kuba hodlá se svou partají nahradit Tomia Okamuru a Motoristy. A postavit se po bok Andreje Babiše místo těchto dvou partnerů.

Motoristé zabodovali jak ve volbách do Evropského parlamentu, v roce 2024 i v letošních podzimních volbách do sněmovny a zůstává otázkou, zda je účast ve vládě spíše oslabí, nebo ještě posílí. Ale Tomio Okamura nezískal v letošních volbách ani 8 procent hlasů. Ve volbách 2021 získal ještě 9,5 procenta hlasů a v roce 2017 si Okamura s kolegy připisoval volební výsledek 10,6 procenta.

„Já sleduju tu politiku strašně dlouho a znám vazby Martina Kuby. A vím, že on tohle domlouval s Andrejem Babišem. Že je to sázka na strategii, kterou před volbami Motoristé zhmotnili v tom hesle ‚Ukončíme Fialu, pohlídáme Babiše‘. On přijal vedoucí úlohu Andreje Babiše v tom politickém systému, smířil se s ní a bude tou alternativou po odcházejícím Okamurovi. Čili, ukončíme Okamuru a Macinku a pohlídáme Babiše. To je ta strategie,“ poznamenal Pečinka v rozhovoru s Barborou Tachecí na vlnách Českého rozhlasu.

 

 

Jindřich Vobořil, člen ODS a expert na boj se závislostmi a nějaký čas též protidrogový koordinátor ve vládě Petra Fialy, také připomínal, že Kuba z jeho pohledu sice dnes správně kritizuje ODS, ale po celá léta byl součástí problému.

„V době totálního pádu byl M. Kuba číslo dvě v ODS a nic se nedělo bez něj. No a samozřejmě to nebyla jen kauza okolo partnerky P. Nečase J. Nagyové, kvůli které byla ODS takové zklamání. Tehdy dvakrát, a to podtrhnu dvakrát, zvyšovala vláda DPH! Takze akademická pravice v době krize přestala věřit své vlastní doktríně, tedy že prosperita jedince vytváří prosperující stát a místo pomoci ekonomice se pomáhalo státnímu rozpočtu navyšováním DPH… toto bylo totální zklamání pak jak u českých podnikatelů, tak samozřejmě v peněženkách každého člověka. No a kdo byl následně ministrem průmyslu po „odkloněných“ 10 mio od manželky ministra Kocourka? Přece Martin Kuba. Nakonec je potřeba dodat, že Martin Kuba byl pak ještě celou dobu až do nedávna členem výkonné rady ODS!“ napsal Vobořil na sociální síti X.

Vobořil by prý proto čekal, že Kuba předstoupí před voliče a řekne něco na způsob: V ODS jsme to dělali blbě. I já. Ale já jsem se poučil z vlastních chyb. A chci to teď zkusit znovu a lépe.

 

 

autor: Miloš Polák

Prezident a Ústava

Tvrdíte, že prezident nejedná protiústavně. Kde je Ústavě uvedeno, že má prezident právo zasahovat do programového prohlášení vlády, což chce? Děkuji za odpověď Jana

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

