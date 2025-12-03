Výsměch Petru Fialovi a celé ODS kvůli Martinu Kubovi protrhl stavidla

Bojíte se, že Andrej Babiš jako premiér okrade stát ve svůj prospěch?
Anketa
Bojíte se, že Andrej Babiš jako premiér okrade stát ve svůj prospěch?
Na sociálních sítích se Kubovi dostalo podpory. Mezi lidmi, kteří Kubovi zatleskali, se objevil např. investor Marek Fila. Ten ani trochu nešetřil ODS.
„Díky Kubovi to bude u urny (2029) po dlouhých letech opět lehká volba. 2025 byl poslední rok, kdy jsem musel obhajovat kroky ODS. Co bude dál? Jediná šance, jak být stále alespoň trochu relevantní uskupení, musí jít ODS do parlamentních voleb v roce 2029 opět v koalici SPOLU. Pokud ne, ze sněmovny zmizí KDU a TOP-09,“ naznačil.
Ale to byl teprve začátek.
„Na hranici zvolení bude současná ODS, kterou vyžere Kuba. Roky jsme čekali, až se k tomu odhodlá. Konečně. A má dostatek času, aby ODS rozprášil a připravil nové hnutí na krajské volby v roce 2028 a parlamentní o rok později. Nepotřebuji stranu, která neplní politický program a sliby vlastním voličům. Já se tady pomalu modlím, aby Klára Dostálová z ANO protlačila v roce 2027 upravený stavební zákon, a tím poslala do p*dele nimby z Práglu. Šílené časy s sebou přinášejí adekvátní reakci,“ konstatoval také.
Díky Kubovi to bude u urny (2029) po dlouhých letech opět lehká volba.— Marek Fila (@HejToJeMara) December 2, 2025
2025 byl poslední rok, kdy jsem musel obhajovat kroky ODS????.
Co bude dál? Jediná šance, jak být stále alespoň trochu relevantní uskupení, musí jít ODS do parlamentních voleb v roce 2029 opět v koalici… pic.twitter.com/uUiq3Gw6S0
V diskusích o Martinu Kubovi zaznělo, že má jistě právo to zkusit jako lídr na celorepublikové úrovni. Zvlášť, když si ODS nevede nejlépe.
„Můžete si říkat, co chcete, ale v kraji je úspěšný. Ano, je jaký je, ale evidentně to v kraji vede dobře. Nevidím důvod, proč by to neměl zkusit na republikové úrovni. Že ODS vede banda amatérů, je druhá věc. Rozjet kampaň rok před volbami... hrůza,“ napsal Martin Petřík.
Můžete si říkat, co chcete, ale v kraji je úspěšný. Ano, je jaký je, ale evidentně to v kraji vede dobře. Nevidím důvod, proč by to neměl zkusit na republikové úrovni. Že ODS vede banda amatérů je druhá věc. Rozjet kampaň rok před volbami... hrůza.— Martin Petřík (@MartinPetk9) December 2, 2025
Podporu Kubovi vyjádřil i investor Michal Pospíšil.
„Je asi dobře, že konečně někdo v ODS má odvahu říct, že směr Petra Fialy je cestou do pekel a dále v ní nepokračovat. Ačkoliv nejsem z jihu, pokud bude mít hnutí přesah do Prahy a pravicovější směr, než bylo teď u koalice SPOLU, rád je zvážím…“ napsal.
Je asi dobře že konečně někdo v ODS má odvahu říct že @P_Fiala směr je cestou do pekel a dále v ní nepokračovat. Ačkoliv nejsem z jihu pokud bude mít hnutí přesah do Prahy a pravicovější směr než bylo teď u @SpoluKoalice rád je zvážím…— Michal Pospíšil (@MichalPospil20) December 2, 2025
„Kuba dělá reformu ODS bez ODS, docela pr*el,“ padlo také
Kuba dělá reformu ODS bez ODS , docela prdel .??— Pavel Fiala (@pavel1970colek) December 1, 2025
Má Jindřich Rajchl vaši důvěru? (Ptáme se od 12.11.2025)
Anketa
Má Jindřich Rajchl vaši důvěru? (Ptáme se od 12.11.2025)
Motoristé zabodovali jak ve volbách do Evropského parlamentu, v roce 2024 i v letošních podzimních volbách do sněmovny a zůstává otázkou, zda je účast ve vládě spíše oslabí, nebo ještě posílí. Ale Tomio Okamura nezískal v letošních volbách ani 8 procent hlasů. Ve volbách 2021 získal ještě 9,5 procenta hlasů a v roce 2017 si Okamura s kolegy připisoval volební výsledek 10,6 procenta.
„Já sleduju tu politiku strašně dlouho a znám vazby Martina Kuby. A vím, že on tohle domlouval s Andrejem Babišem. Že je to sázka na strategii, kterou před volbami Motoristé zhmotnili v tom hesle ‚Ukončíme Fialu, pohlídáme Babiše‘. On přijal vedoucí úlohu Andreje Babiše v tom politickém systému, smířil se s ní a bude tou alternativou po odcházejícím Okamurovi. Čili, ukončíme Okamuru a Macinku a pohlídáme Babiše. To je ta strategie,“ poznamenal Pečinka v rozhovoru s Barborou Tachecí na vlnách Českého rozhlasu.
Martin Kuba domlouval s Andrejem Babišem vznik své nové strany a sází na to, že SPD a Motoristé časem odpadnou a nahradí je, tvrdí politický analytik @BohumilPecinka, host Barbory Tachecí v pořadu #OsobnostPlus. ?? https://t.co/fd1DKeXep4 ?? https://t.co/IcboSaVjUZ @SvetlanaWit pic.twitter.com/C7OrXrCJrS— Český rozhlas Plus (@CRoPlus) December 2, 2025
Jindřich Vobořil, člen ODS a expert na boj se závislostmi a nějaký čas též protidrogový koordinátor ve vládě Petra Fialy, také připomínal, že Kuba z jeho pohledu sice dnes správně kritizuje ODS, ale po celá léta byl součástí problému.
Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?
Anketa
Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?
Vobořil by prý proto čekal, že Kuba předstoupí před voliče a řekne něco na způsob: V ODS jsme to dělali blbě. I já. Ale já jsem se poučil z vlastních chyb. A chci to teď zkusit znovu a lépe.
Jako..kdo je M. Kuba? Vždyť je celou dobu součástí celého problému!— Jindřich Vobořil (@voborilofficial) December 2, 2025
Určitě v části kritiky s Kubou souhlasím, ale..noo…za mě:
M. Kuba byl 1. místopředseda v době P. Nečase. Spoluvytvářel tehdy aktivně politiku ODS a pád Nečase? To M. Kuba udělal tehdy totéž, co vytýká dnes… pic.twitter.com/745A1lk9cu
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Miloš Polák