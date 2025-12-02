České dráhy spustí nové noční spojení z Prahy až na hranici s Ukrajinou

Přímý lehátkový vůz a vůz 2. třídy k sezení vyjede denně jako součást vlaku EN 443 Slovakia z Prahy ve 22:16 a do Přemyšlu dorazí následující den v 10:10. Nový noční vlak nabídne vylepšený standard služeb v lehátkovém voze a rozšíří možnosti cestování na polsko-ukrajinské pomezí. Kromě toho dojde od nového jízdního řádu také ke zlepšení jízdní doby na současné noční lince do Varšavy.
Nové spojení bude jezdit v obou směrech v atraktivních nočních časech. Lehátkový vůz bude ve směru z Prahy veden pod číslem EN 50443, ve směru do Prahy pak pod číslem EN 50417. Ve směru z Prahy bude vlak odjíždět ve 22:16 a ráno nabídne pohodlný příjezd do Krakova, Řešova a v 10:11 také do přestupního uzlu Přemyšl. V opačném směru odjede z Přemyšlu v 17:51 a do Prahy přijede následující den v 7:46. V obou směrech budou na noční vlaky Českých drah navazovat vlaky Ukrajinských železnic do / ze Lvova, Kyjeva a Charkova. Přestupní časy jsou nastaveny tak, aby zohledňovaly potřebné hraniční procedury.
„Zahájením přímého nočního spojení do jihovýchodního Polska a až na hranici s Ukrajinou reagujeme na rostoucí poptávku po pohodlném nočním cestování do této oblasti. Ve spolupráci s ukrajinským národním dopravcem nabídneme cestujícím cestu do ukrajinského vnitrozemí s jediným přestupem,“ říká předseda představenstva a generální ředitel Českých drah Michal Krapinec a doplňuje: „Noční vlaky zažívají v poslední době v Evropě renesanci a České dráhy tento trend úspěšně zachytily. Máme v plánu dál tyto služby rozvíjet směrem do regionů, kde cítíme velkou poptávku po cestování vlakem, mezi něž Polsko a Ukrajina nepochybně patří.“
Lehátkový vůz s novými službami
Nové přímé spojení zajistí sedačkový oddílový vůz 2. třídy a modernizovaný klimatizovaný lehátkový vůz ČD řady Bcmz 834 s osmi oddíly ve variantách pro 4 nebo 6 osob. Cestující mohou využít také možnost zakoupení celého oddílu – jako Single, Double nebo Triple – nebo si rezervovat čistě dámský oddíl určený výhradně pro ženy.
Lehátkový vůz na nové lince nabídne pilotní podobu rozšířeného servisu v lehátkových vozech ČD: Cestující mají v ceně lehátkového příplatku zahrnutou malou snídani včetně vody a horkého nápoje, na lehátkách je připravena povlečená deka a polštář a po celou dobu jízdy je k dispozici průvodce, který zajišťuje bezpečí a noční klid. Samozřejmostí je také doplňkový prodej občerstvení a nápojů na palubě.
Lepší spojení přes noc z Prahy do Varšavy
Zlepšení se dočká také stávající noční spojení mezi Prahou a polskou metropolí Varšavou. Od nového jízdního řádu bude lůžkový vůz veden kratší trasou a do Varšavy bude přijíždět přesně v 08:00, tedy o více než hodinu dříve než doposud.
České dráhy budou se svými partnery v jízdním řádu 2026 provozovat 9 celoročních nočních relací a 2 sezónní. U pěti relací budou zajišťovat služby ve svých lůžkových a lehátkových vozech. V relacích Praha – Poprad-Tatry / Košice / Humenné nabízejí také tradiční autovlak. V Česku obsluhují noční vlaky více než dvě desítky míst a celoročně nabízejí cestování do více než 60 destinací v Německu, Švýcarsku, Rakousku, Polsku, na Slovensku a v Maďarsku.
Přehled nočních spojení včetně nových spojů směrem na Ukrajinu najdete ZDE.
