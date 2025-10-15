Královéhradecký kraj: Rada kraje jmenovala novou ředitelku Domova sociální péče Tmavý Důl

„Jmenování nové ředitelky je důležitým krokem k další stabilizaci fungování Domova sociální péče Tmavý Důl. Věřím, že tato personální změna odstraní nespokojenost a nepřiznivou personální situaci, na kterou upozorňovali někteří zaměstnanci domova. Naší hlavní prioritou i nadále zůstává péče o klienty domova a zajištění co nejvyšší kvality poskytovaných služeb,“ uvedl hejtman Petr Koleta.
Do výběrového řízení se přihlásila trojice kandidátek. Podle výběrové komise byla nejvhodnější kandidátkou Kateřina Pincáková, která prokázala výbornou znalost organizace a představila zdařilou vizi rozvoje organizace a péče nejen o klienty, ale také o zaměstnance.
„Místní znalost jí umožňuje dobře identifikovat stávající problémy organizace a také formulovat návrhy jejich řešení. Dle názoru výběrové komise je tato uchazečka zárukou kvalitního řízení organizace,“ uvedla výběrová komise ve svém hodnocení.
Předchozího ředitele Domova sociální péče Tmavý Důl radní kraje odvolali 11. srpna 2025. Následně radní rozhodli, že zařízení od 1. září 2025 do doby jmenování nového ředitele povede Martin Scháněl, který působí jako ředitel krajského Domova Černožice.
autor: Tisková zpráva