Královéhradecký kraj: V sobotu znovu vyjedou turistické a cykloturistické linky veřejné dopravy

Cestující se mohou těšit na pohodlné spojení do nejatraktivnějších míst regionu, a to bez nutnosti řešit parkování či složitou dopravu. První turistické a cykloturistické linky vyjedou už v sobotu 25. dubna 2026. Ve stejný den zároveň začnou jezdit vybrané celoroční linky vybavené pro přepravu jízdních kol. Další část turistických linek pak kraj nasadí od soboty 23. května 2026, kdy dojde k výraznému rozšíření nabídky spojení do turisticky atraktivních oblastí.
„Turistické linky dlouhodobě patří mezi oblíbené služby veřejné dopravy v kraji a umožňují pohodlně objevovat nejen nejznámější turistické cíle, ale i méně navštěvovaná místa, která by jinak byla hůře dostupná. Na výlet pohodlně a bez starostí – právě to je hlavní myšlenka, se kterou turistické linky každoročně připravujeme. Chceme motivovat obyvatele i návštěvníky kraje, aby při svých výletech využívali veřejnou dopravu, která je dnes komfortní, ekologická a dobře dostupná,“ říká první náměstek hejtmana pro dopravu Jan Jarolím.
Do hor, skal i za hranice
Síť turistických linek pokrývá celé území Královéhradeckého kraje. Spoje směřují například do Krkonoš, Orlických hor, Českého ráje, Kladského pomezí či na Broumovsko. Nechybí ani přeshraniční spojení do Polska, které otevírá další možnosti výletů.
Díky návaznosti na pravidelné vlakové i autobusové linky je zajištěna dobrá dostupnost z větších měst, jako je Hradec Králové, Trutnov nebo Náchod. Turistické linky tak vhodně doplňují celoroční dopravní obslužnost kraje.
Ideální volba pro cyklisty i pěší
Velkou výhodou turistických linek je možnost přepravy jízdních kol. Cyklisté se tak snadno dostanou do výchozích bodů oblíbených tras v Krkonoších, Orlických horách nebo například v Českém ráji.
Kombinace veřejné dopravy a cykloturistiky přináší větší flexibilitu při plánování výletů – není nutné vracet se na stejné místo, odkud cesta začala.
Komfortní cestování bez starostí
Turistické linky představují pohodlnou a ekologickou alternativu k individuální dopravě. Umožňují návštěvníkům i obyvatelům kraje vyrazit za přírodou, památkami i zážitky bez stresu z dopravy a parkování.
Aktuální informace o turistických linkách včetně jízdních řádů a tipů na výlety naleznete na dopravním portálu Veřejné dopravy Královéhradeckého kraje ZDE. Spojení pro konkrétní cestu je možné vyhledat také na portálu ZDE.
