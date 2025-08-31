Lesy ČR: Les není otevřená popelnice

„Nemůžu to pochopit. Přece když už to má člověk naložené na káře nebo v autě, proč nedojede až do sběrného dvora. Kolikrát je skládka i hluboko v lese, dál od hlavní silnice, takže se na naftě určitě neušetří,“ říká Eva Košťálová z Lesní správy v Ledči nad Sázavou. Téměř všechny objemnější věci, které se nevejdou do barevných kontejnerů a menších nádob na tříděný odpad, se ale dají zdarma uložit ve stovkách sběrných dvorů. Například pneumatiky vezmou bez poplatku i v pneuservisech a staré elektrospotřebiče v elektroprodejnách. Pokud jde o eternit obsahující azbest, nakládá se s ním jako s nebezpečným odpadem a v každém regionu je legální skládka, kam je možné ho za poplatek odvézt. Taky stavební suť, tedy cihly, beton nebo zbytky omítek do lesa nepatří, ani na cesty, jak si někteří pořád myslí. Jsou odpadem a za poplatek patří buď do kontejneru, který po domluvě přistaví obec, nebo na legální skládku či zařízení, které ji skladují.
Co můžete udělat jinak
- Odvézt nepotřebné věci do sběrného dvora – je to blíž než les.
- Zavolat do nejbližšího sběrného dvora a ověřit, jestli přijímá eternit či stavební suť.
- Zeptat se na podmínky a poplatky, protože se liší podle provozovatele dvora.
- Využít obecní kontejnery, pokud jsou k dispozici.
- Pneumatiky a elektrospotřebiče odevzdat zdarma.
- Nevozit odpad do lesa. Hrozí pokuty – 50 tisíc Kč pro fyzickou osobu a až milion pro firmu, ale hlavně škodíte přírodě. Plastový kelímek se rozkládá 70 let, chemikálie z elektroodpadu mohou kontaminovat podzemní vodu.
- Neházet to na ostatní.
