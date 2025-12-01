Česká pošta: Poštovní Ježíšek na Božím Daru

01.12.2025 22:03 | Tisková zpráva

Listovní zásilky na poště Partner na Božím Daru jsou v letošním roce oráženy od 1. do 23. prosince.

Česká pošta: Poštovní Ježíšek na Božím Daru
Foto: Archiv
Popisek: Česká pošta

To letošní je z dílny Lucie Šťastné a zdobí jej motiv jablek s větvičkou a s nápisem BOŽÍ DAR. Zájem o psaní s razítkem Ježíškovy pošty je každoročně veliký. V loňském roce bylo tímto razítkem oraženo několik stovek kilogramů zásilek. Pokud toužíte vlastnit ježíškovské razítko nebo jím chcete překvapit své přátele či rodinu, stačí, když své dopisy či pohledy vhodíte do speciální schránky na Božím Daru nebo předáte přímo na přepážce pošty Partner.

Ježíšek

Další možností je vložit pohledy či dopisy s nalepenou známkou, nadepsanou adresou a pozdravem do obálky a zaslat na adresu Vánoční pošta, Boží Dar 1, 362 62 Boží Dar. Tam obálku otevřou, vložené zásilky orazí a přijmou je do přepravy. Adresáti pak obdrží vánoční psaní s příležitostným razítkem.

