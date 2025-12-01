Hospodářská komora: Česká ekonomika letos poroste rychleji, než se očekávalo

Hospodářská komora ČR na základě aktualizované makroekonomické prognózy předpokládá, že reálný HDP letos vzroste o 2,4 %, tedy o 0,4 procentního bodu více, než uváděla červnová predikce. V roce 2026 tempo růstu mírně zpomalí na 2,3 %, v roce 2027 se ale očekává opětovné zrychlení až na 2,7 %, což by znamenalo nejvyšší tempo růstu od roku 2022.
Za silnějším než očekávaným výkonem v letošním roce vedle tvorby zásob stojí zejména obnovená spotřeba domácností. Ta bude podle prognózy Hospodářské komory tahounem růstu české ekonomiky i v dalších letech s tím, že se k ní přidají také oživené investice firem. Průměrná nominální mzda letos vzroste o 6,5 % (+0,4 p. b. oproti předchozí prognóze), což spolu s inflací na úrovni 2,5 % znamená reálný růst mezd o 3,9 %.
„Hybatelé ekonomického růstu jsou stejní jako v předchozích našich prognózách, ale došlo k úpravě očekávaného vývoje u několika ukazatelů. Například mzdy v letošním roce porostou lehce vyšším tempem, než jsme očekávali. Tlak na jejich růst zřejmě souvisí se mzdovými požadavky zaměstnanců, kteří se jimi snaží kompenzovat pokles reálných mezd v minulých letech. Významný vliv má také napjatá situace na trhu práce, jež zaměstnancům poskytuje silnou vyjednávací pozici,“ uvedl prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček. Podle něj se silnější poptávka domácností propisuje také do rychlejšího růstu maloobchodních tržeb.
V roce 2026 zůstane ekonomický růst na stabilní úrovni 2,3 %. V meziročním srovnání půjde o nepatrné zpomalení, když některé faktory, které letos růst podporují, zmírní svou intenzitu. Tempo růstu mezd zpomalí na 5,1 %, reálné mzdy vzrostou o 2,7 %. Příspěvek spotřeby domácností k růstu HDP klesne na 1,1 p. b. Zároveň se očekává významnější zapojení podnikové sféry – fixní investice vzrostou o 3 % (tím do růstu ekonomiky přidají +0,8 p. b.) a čistý export, i přes silný dovoz, přispěje k růstu kladně (+0,1 p. b.). Předpokládá se rovněž částečné rozpouštění zásob, což se do růstu HDP promítne s mírně negativním příspěvkem. Míra nezaměstnanosti by se v roce 2026 mohla přechodně zvýšit na 4,5 % (+0,2 p. b. oproti předchozí prognóze).
„Nárůst nezaměstnanosti v příštím roce je spíš důsledkem přesunu pracovních sil mezi odvětvími než výraznějším uvolněním na trhu práce,“ řekl hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil.
Výhled Hospodářské komory na pro rok 2027 je příznivý. Prognóza předpokládá, že růst HDP by mohl v roce 2027 mohl dosáhnout 2,7 %, což by znamenalo nejvyšší tempo ekonomického růstu českého hospodářství od roku 2022. „S ohledem na časový horizont tohoto výhledu je samozřejmě odhad zatížen zvýšenou nejistotou. Navíc jde o predikci v globálním prostředí, ve kterém přetrvává řada významných geopolitických i ekonomických rizik,“ upozornil tajemník Ladislav Minčič.
Komora nicméně očekává, že se na zrychlení ekonomického výkonu vedle dominantního vlivu spotřeby domácností bude, stejně jako v roce 2026, podílet také investiční aktivita firem, což by se mohlo projevit v příspěvku fixních investic odpovídajícím 0,8 p. b. K růstu HDP by mohl přispět i čistý export, a to zhruba 0,2 p. b. Změna zásob by měla být v roce 2027 z hlediska příspěvku k růstu HDP neutrální. „Relativně silně by naopak mohla přispět spotřeba vlády (0,5 p. b.), jejíž posílení předpokládáme v souvislosti s fází politického cyklu. To je ale zároveň jedním z významných zdrojů nejistoty ohledně skutečné velikosti spotřeby vlády,“ uzavřel prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček.
