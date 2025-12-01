Zelení: Problém nejsou děti online, ale toxické algoritmy

Problém nejsou děti online. Problém jsou toxické algoritmy. V rozhovoru pro Alarm Irena Ferčíková Konečná jasně říká: „Nejsem zastánkyně věkového ověřování uživatelů.“
Skutečným problémem jsou toxické algoritmy velkých technologických platforem. Ty aktivně vytvářejí extrémní obsah, ženou uživatele do radikalizačních spirál a uzavírají je v echo komorách. Nejde o náhodu, je to byznysový model postavený na tom, že čím víc vzteku a strachu, tím víc zisků.
Důsledky jsou izolace, polarizace, radikalizace. A obrovský dopad na psychiku a bezpečí dětí i celé společnosti.
Potřebujeme regulaci algoritmů, větší transparentnost platforem a změnu toxického modelu, na kterém Big Tech vydělává. Zelené poslankyně prosazují moderní digitální politiku, která chrání lidi, ne zájmy technologických gigantů.
autor: PV