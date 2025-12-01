Zelení: Problém nejsou děti online, ale toxické algoritmy

01.12.2025 21:03 | Monitoring

Komentář na veřejném facebookovém profilu strany k bezpečnosti na sociálních sítích

Problém nejsou děti online. Problém jsou toxické algoritmy. V rozhovoru pro Alarm Irena Ferčíková Konečná jasně říká: „Nejsem zastánkyně věkového ověřování uživatelů.“ 

Skutečným problémem jsou toxické algoritmy velkých technologických platforem. Ty aktivně vytvářejí extrémní obsah, ženou uživatele do radikalizačních spirál a uzavírají je v echo komorách. Nejde o náhodu, je to byznysový model postavený na tom, že čím víc vzteku a strachu, tím víc zisků.

Důsledky jsou izolace, polarizace, radikalizace. A obrovský dopad na psychiku a bezpečí dětí i celé společnosti.

Potřebujeme regulaci algoritmů, větší transparentnost platforem a změnu toxického modelu, na kterém Big Tech vydělává. Zelené poslankyně prosazují moderní digitální politiku, která chrání lidi, ne zájmy technologických gigantů.

Strana zelených

  • SZ
autor: PV

Šmírování

Je evidentní, že se EU snaží prosadit to šmírovaná lidí za každou cenu. Zajímá mě, kdo za tím stojí a proč to pořád řeší, když co vím, je většina členských států proti? Nebo vy jste snad pro?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

