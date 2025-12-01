Scheinherr (Praha sobě): Na analýzy měl Zdeněk Hřib tři roky

Zácpy na ulicích jsou větší než kdykoli předtím a Pražany to právem štve. Na posledním zastupitelstvu jsme prosadili, aby se nutné opravy soutěžily nejen na cenu, ale také na čas uzavírky. Je to řešení jednoduché a účinné. Zhotovitele je třeba motivovat k co nejrychlejšímu tempu.
V minulém volebním období se nám to osvědčilo při rekonstrukci Barranďáku, stavbě tramvaje na Dědinu, rozšiřování Strakonické a dalších projektech. Jenže teď se to neděje! Vedení města paralyzují vzájemné spory mezi Piráty a ODS, a tak jeho práci musíme dělat my z opozice.
Zdeněk Hřib se chtěl raději schovat za nutnost vypracovat analýzu. Jenže analýzy, kulaté stoly a pracovní skupiny jsou klasický alibismus, jak nedělat nic. Pražská doprava potřebuje jakékoli řešení hned teď! Dělat analýzy není čas ani důvod. Zdeněk Hřib na to měl celé tři roky, co je ve funkci.
Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D.
autor: PV