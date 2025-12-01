Holec o rozkladu ODS. Mohlo by prý dojít dokonce i na Marka Bendu

Jihočeský hejtman Martin Kuba oznámil, že po 22 letech členství v ODS stranu opouští a připravuje založení vlastního politického hnutí. Podle jeho slov už v ODS „nevidí vůli ke změně“ a nehodlá dál pokračovat jen kvůli značce.
Politický komentátor Petr Holec se v glose na svých webových stránkách pozastavil nad reakcemi, které vyvolalo především oznámení hejtmana Martina Kuby, že chce po odchodu z ODS dělat „smířlivější politiku“. Podle Holce se okamžitě ozvala veřejnoprávní média i někteří jeho bývalí spolustraníci s tónem téměř pomsty – smířlivější politiku si vyložili jako vstřícnější přístup k předsedovi hnutí ANO Andreji Babišovi, jehož hnutí přitom Fialovu koalici ve volbách jasně porazilo.
Holec k tomu dodává, že Kuba tímto výrokem „trefil do živého“. Jelikož „Antibabiš“ je v podstatě jediným politickým programem koalice Spolu, jejíž vláda, jak říká, „zločinně selhala“. Holec doplňuje, že z Martina Kuby se stal pro vedení ODS takřka „arciďábel“. Právě proto, že je populární a schopný, k němu začínají přibíhat úspěšní politici nejen z jihočeské ODS. Se svou chystanou „smířlivější“ partají může ukrást voliče straně ODS. A to by bylo podle komentátora pro celé Česko jedině dobře.
Holec zároveň naznačuje, že se může otřást i současná poslanecká základna ODS. Podle něj není vyloučeno, že z poslanců, které Fiala nechal zvolit jako „pravověrnou sektu oddaných“, někteří před příštími volbami odpadnou – zejména ti, jimž by kvůli propadu vlastní strany hrozilo vypadnutí ze Sněmovny a „cesta na český pracovní trh“. Holec dokonce dodává, že mezi možnými odpadlíky už v dálce vidí i nesmrtelného sněmovního matadora Marka Bendu.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Natálie Brožovská