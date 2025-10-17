Lesy ČR: O lesnické zakázky se v tendru uchází desítky zájemců

Soutěží o provádění lesnických činností na 229 tisících hektarech za předpokládaných 4,6 miliard korun. Konkrétně jde o těžbu 5,4 milionů metrů krychlových dřeva a obnovu 6 600 hektarů lesa.
Letošních 40 zakázek se člení do dvou kategorií.
O 25 z nich spojených s lesnickými činnostmi včetně prodeje dříví stojí 29 společností s 235 předloženými nabídkami. Smlouva na 22 zakázek bude pětiletá, v jednom případě tříletá a ve dvou zbývajících dvouletá.
O 15 z nich spojených s lesnickými činnostmi bez prodeje dříví stojí 34 společností se 159 předloženými nabídkami. Mezi 15 zakázkami spojenými jen s těžbou a obnovou lesa je čtrnáct pětiletých a jedna dvouletá.
„Komise u nabídek posuzuje splnění zadávacích podmínek a hodnotí nabídkovou cenu. Smlouvy chceme s vítězi tendru uzavřít do konce roku, aby práce nic nezdržovalo,“ řekl Dalibor Šafařík, generální ředitel Lesů ČR. Kromě obnovy a ochrany lesa půjde ve smluvních letech především o probírky dvaceti až šedesátiletých porostů středního věku dosud odkládané kvůli kůrovcové kalamitě.
autor: Tisková zpráva