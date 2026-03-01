Armáda ČR: Česko má další velitele mise, uspěli v prověrce ve Španělsku

Před dvěma lety v náročné prověrce programu Tactical Leadership Programme uspěli první dva, letos v únoru se k nim po zvládnutí náročného cvičení ve Španělsku přidali další. V případě ozbrojeného konfliktu mohou tito certifikovaní piloti převzít odpovědnost za vedení mezinárodních vzdušných operací NATO.
„Role velitele mise patří k těm nejzodpovědnějším v rámci leteckých operací. Nejde o jednotlivce, který by vše plánoval sám – plánování je výsledkem týmové spolupráce. Mission Commander však celý proces koordinuje, propojuje dílčí činnosti a na základě svých zkušeností rozhoduje o konečné podobě mise. Právě tato schopnost byla jedním z klíčových kritérií hodnocení,“ vysvětluje jeden z úspěšných absolventů.
Špičkový výcvik v mezinárodním prostředí
Tactical Leadership Programme patří mezi nejintenzivnější alianční výcviky a probíhá několikrát ročně. Účastní se ho desítky letounů z různých evropských zemí a hlavní náplní jsou komplexní kombinované letecké operace (COMAO). Do cvičení se pravidelně zapojují také letouny včasné výstrahy AWACS a široké spektrum bojových strojů – od Eurofighterů přes Rafale až po F-16 nebo F-18. Do cvičení se letos zapojilo přibližně 650 osob, z Čáslavi dorazily zhruba tři desítky příslušníků létajícího a technického personálu a tři letouny JAS-39 Gripen.
I tentokrát se vzlétalo ze základny Albacete Los Llanos na jihovýchodě Španělska. Na tři týdny organizátoři naplánovali celkem 12 náročných misí, letecký program ale narušilo extrémně nepříznivé počasí. „Naštěstí pro tyto případy disponuje TLP robustním simulačním centrem, které je při nemožnosti reálného letu využito jako záložní řešení,“ dodává.
Jeden den na vše: plán, let i vyhodnocení
Hlavním smyslem kurzu je procvičit plánování a řízení složitých operací ve velmi krátkém čase. Oproti jiným cvičením, kde se vše připravuje jeden den a létá druhý, je zde celý proces – od zadání úkolu přes jeho provedení až po detailní rozbor – stlačen do jediného dne. To klade mimořádné nároky nejen na odbornost, ale i na psychickou odolnost účastníků.
„Každý den začínal časně ráno vydáním operačního rozkazu. Instruktoři následně určili velitele konkrétní mise a vedoucí jednotlivých částí. Během několika hodin musel vzniknout detailní plán zahrnující desítky letounů různých typů, pozemní jednotky i bezpilotní prostředky. Každý prvek měl přesně stanovenou roli a časovou osu,“ popisuje jeden z českých pilotů.
Během dvou týdnů letové části kurzu strávili čeští piloti ve vzduchu přibližně třicet hodin, přičemž samotný let trval v průměru necelé dvě hodiny. Obtížnost misí se postupně zvyšovala a žádná se neopakovala – organizátoři vždy přidali nový prvek, který vyžadoval jiný přístup a jiné řešení.
Klíčem je porozumění
Zásadním faktorem úspěchu byla podle čáslavských vojáků komunikace. Vše probíhalo v angličtině a pod značným časovým i psychickým tlakem. Rozdílná jazyková úroveň účastníků z různých zemí zvyšovala riziko nedorozumění, a proto bylo nutné si každou informaci důsledně ověřovat.
Mise byly komunikačně mimořádně náročné také proto, že se jednotlivé události často prolínaly a každé rozhodnutí mělo přímý dopad na další průběh operace. Účastníci se museli připravit nejen na plánovaný scénář, ale i na celou řadu možných nečekaných situací. I v případech, kdy se nepodařilo splnit úkoly stoprocentně, přinesly detailní rozbory a zpětná vazba cenné zkušenosti pro další praxi.
Český kontingent
Cvičení podle velení 21. základny taktického letectva představovalo náročnou zkušenost jak po stránce odborné, tak organizační. „Prověřilo připravenost personálu i techniky, schopnost improvizace i týmovou soudržnost v podmínkách, které byly místy skutečně extrémní,“ doplňuje další z pilotů.
V neposlední řadě je cvičení samotné velmi důležité pro rozvoj letky. „Snažíme se předávat zkušenosti získané v mezinárodním prostředí a upravovat národní postupy tak, abychom byli co nejblíže mezinárodním standardům, zjednodušila se tak naše integrace a aby i další naši následovníci uspěli při získávání kvalifikace MC.“
Čeští vojáci opět předvedli vysokou míru profesionality a odborné kvality. „Byli jsme chváleni za komplexní podporu pilotů, jazykovou vybavenost a šetrný přístup technického personálu k životnímu prostředí. České letouny také provedli všechny plánované lety, a to bez jediné technické závady,“ vyzdvihl.
Program TLP sdružuje 12 států NATO a jeho cílem je zvyšovat efektivitu vzdušných sil zejména v oblasti taktického velení. Přestože Česká republika není jeho plnoprávným členem, její letecký personál se těchto cvičení účastní pravidelně a dlouhodobě si v mezinárodním srovnání udržuje velmi dobré jméno.
