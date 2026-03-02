Kupka (ODS): Vyzkoušeli jsme si pletení maskovacích sítí pro Ukrajinu

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k návštěvě Libereckého kraje.

Kupka (ODS): Vyzkoušeli jsme si pletení maskovacích sítí pro Ukrajinu
Foto: ČT24
Popisek: Martin Kupka

Další návštěva v regionech, tentokrát v Libereckém kraji.

Navštívili jsme firmu Crytur, která vyrábí syntetické krystaly, klíčové součásti elektronických mikroskopů. Zastavili jsme se také v Kytlu, kde kromě sirupů obnovili stáčení Vratislavské kyselky.

Po otevření nové poslanecké kanceláře Lucie Bartošová jsme se přesunuli do Jablonce. Vyzkoušeli jsme si pletení maskovacích sítí pro Ukrajinu a setkali se s primátorem Milošem Velem.

Den jsme zakončili v Liberci v pekárně Kus Žvance a debatou s vámi. 

Mgr. Martin Kupka

  • ODS
  • poslanec
