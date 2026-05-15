Prokop (ANO): Brno může být velkou inspirací pro Prahu

16.05.2026 13:12 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k rozvoji Prahy.

Prokop (ANO): Brno může být velkou inspirací pro Prahu
Foto: Archiv O. Prokopa
Popisek: Ondřej Prokop

Praha má univerzity, talentované lidi, peníze i strategickou polohu. Přesto dnes technologicky zaostává za městy, která dokázala svůj potenciál využít mnohem lépe. 

Sešel jsem se proto se špičkami venture kapitálu a startupového prostředí v zemi, abych načerpal jejich tipy, jak situaci v Praze změnit.

Shodli jsme se, že Praha potřebuje zásadně změnit dnes zcela nefungující systém podpory inovací a startupů. Nestačí další strategie do šuplíku. Potřebujeme funkční propojení univerzit, vědy, startupů a kapitálu.

Velkou inspirací může být Brno a tamní JIC, který je podle investorů o dekádu dál než podobné instituce jinde v Česku. Právě proto chci ještě tento měsíc jednat přímo v Brně o tom, jak podobný model přenést i do Prahy.

Praha dnes drží na účtech 170 miliard korun, zatímco mladé technologické firmy často odcházejí hledat podporu do zahraničí. To se musí změnit. Pokud chceme, aby Praha byla skutečnou evropskou metropolí budoucnosti, musí začít podporovat inovace systematicky, profesionálně a dlouhodobě.

Budoucnost na nic nečeká. Budoucnost se právě teď buduje.

Ing. Ondřej Prokop

  • ANO 2011
  • územní plánování
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Sudetský sjezd jako symbol podvolení. Protest je na místě
Primátor Svoboda: Laureát Mirek Topolánek. Gratuluju
Senátorka Hamplová: Posseltova činnost je na paragraf. Policie by měla začít konat
„Drzost.“ Ševčík na ČT pořádně nakrknul opozici

Dokumenty, zásady a pravidla ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

ANO , Prokop

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Měla by se Praha inspirovat Brnem?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Libor Vondráček byl položen dotaz

Jak se dá přestoupit do EFTA?

A myslíte, že lze obecně z něčeho těžit jen výhody? Já s tím, jak funguje Brusel mám taky dost problém, ale nevím, zda když vystoupíme z EU, zda to pak pro nás nebude ještě horší. Jednak ztratíme asi i dost výhod, ale taky se bojím, že by se nás řada rozhodnutí týkala i tak, jen bysme už o nich nemo...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Prokop (ANO): Brno může být velkou inspirací pro Prahu

13:12 Prokop (ANO): Brno může být velkou inspirací pro Prahu

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k rozvoji Prahy.