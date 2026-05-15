Prokop (ANO): Brno může být velkou inspirací pro Prahu

Praha má univerzity, talentované lidi, peníze i strategickou polohu. Přesto dnes technologicky zaostává za městy, která dokázala svůj potenciál využít mnohem lépe.
Sešel jsem se proto se špičkami venture kapitálu a startupového prostředí v zemi, abych načerpal jejich tipy, jak situaci v Praze změnit.
Shodli jsme se, že Praha potřebuje zásadně změnit dnes zcela nefungující systém podpory inovací a startupů. Nestačí další strategie do šuplíku. Potřebujeme funkční propojení univerzit, vědy, startupů a kapitálu.
Velkou inspirací může být Brno a tamní JIC, který je podle investorů o dekádu dál než podobné instituce jinde v Česku. Právě proto chci ještě tento měsíc jednat přímo v Brně o tom, jak podobný model přenést i do Prahy.
Praha dnes drží na účtech 170 miliard korun, zatímco mladé technologické firmy často odcházejí hledat podporu do zahraničí. To se musí změnit. Pokud chceme, aby Praha byla skutečnou evropskou metropolí budoucnosti, musí začít podporovat inovace systematicky, profesionálně a dlouhodobě.
Budoucnost na nic nečeká. Budoucnost se právě teď buduje.
Ing. Ondřej Prokop
