Z uzavřených dolů rezervace a z orné půdy průmyslové zóny. Hynek Beran líčí jednání u Mrázové

V pátek projednávalo Ministerstvo pro místní rozvoj akcelerační zóny. Jaké z toho máte dojmy?
Ano, v pátek v pražském Radiopaláci na Vinohradech byl projednáván návrh Změny č. 2 Územního rozvojového plánu ČR, který vymezuje akcelerační oblasti pro obnovitelné zdroje energie, tedy pro větrné a solární elektrárny. Náš spolek Krajina lidí tam měl stánek s peticí za dodržování zákona v České republice. Nebyli jsme sami, přidali se i Svobodní. Většina návštěvníků se k petici připojila. Bylo tam docela rušno.
Došlo k nějakým incidentům?
Ze strany návštěvníků nikoli, i když většina protestovala v sále. Ale pouze hlasem, nikoli incidenty. Ze strany ministryně Zuzany Mrázové, která nakonec ani nepřišla, a jejího týmu došlo k naprosto trapnému asociálnímu jednání. Přijeli vozíčkáři z Kladrub protestovat proti tomu, že jim chce vláda dávat pod okna léčebny větrníky. Na vládou pořádané akci neměli zajištěný bezbariérový přístup. Nechali invalidy na vozících asi hodinu stát před domem v chladném počasí a nějak to „řešili“. Na to, kolik tam měli pořadatelů i příslušníků ochranky, nebyl problém vzít invalidní vozík do ruky a vynést jej po širokých schodech půl patra nahoru, ale tihle bodyguardi od Zuzany Mrázové se k tomu nějak aktivně neměli. Mezitím ovšem pouštěli politiky a státní zaměstnance. Je to velmi ostudné, je to jenom dalším důkazem bezohlednosti. Nemají soucit s lidmi ani s naší krajinou.
Co se projednávalo?
Zástupci vlády se snažili přesvědčovat přítomné, že je všechno v souladu se zákonem, s čímž většina přítomných hlasitě nesouhlasila. Jenom na petici, která protestovala proti nezákonnosti postupu, vybrala Krajina Lidí ve spolupráci s ekologickým hnutím strany Svobodných několik set podpisů od přítomných.
Existuje tedy i písemný důkaz o nesouhlasu těch lidí, kteří tam přišli. Při odpovědích vládních úředníků se velmi často ozýval pískot a hlasité protesty. Připomínky byly dvojího druhu, technické, že jsou v akceleračních zónách velmi často některé chráněné druhy, kulturní památky i lékařská zařízení, a také že vláda ve svém postupu nedodržuje zákony.
Zaznamenal jsem, že se v této souvislosti řeší i ohrožení podzemních vod. To se řešilo?
V původním návrhu nebyla vodní ložiska vůbec, nyní to vypadá, že je tam nějak narychlo dodělávají. U kvality takové práce v takovém rozsahu ale nelze očekávat nějaké podrobné analytické postupy, spíše doplnění, aby to tam vůbec měli. V takové situaci obvykle někomu zaplatí, aby se podepsal pod to, že je všechno v pořádku. Mnoho studií českých „odborníků“ najatých na tento projekt se liší s evropskými i světovými závěry svých nestranných kolegů. Nekvalitní práce honorovaná investory nebo větrnými teroristy se pozná na první pohled, málo faktů, skoro žádné analýzy a předem známý výsledek, který je i předmětem objednávky. Vzácné druhy ptáků hodnotili v některých případech v obdobích, kdy tam vůbec nejsou.
Počkejte, vláda neví, že se ptáci stěhují?
Podle profesionálních ornitologů je potřeba pozorovat tyto druhy nejméně dva roky. Pokud chcete naopak doložit neexistenci těchto druhů a máte zadání tam namísto ptáků postavit větrníky, stačí dva měsíce. Nejlepší jsou pro takový účel takové, kdy ptáci už nevyvádějí mláďata nebo když jsou v zimě v teplých krajích.
Zadáním bylo vyrobit z naší krajiny průmyslové zóny pro větrné parky. Pak může vláda stanovit už dopředu, že tam žádní ptáci nebudou, a takové zadání někomu zaplatit. Jedny ptáky potom zabijí vrtule a ten zbytek se raději odstěhuje, takže se nakonec prokáže, že tito najatí „ochránci“ měli pravdu a ptáci ve větrném parku už nežijí. Když jim vrtule zabijí mláďata, ani se už nemnoží.
Vaše organizace dávala také nějaké připomínky?
Kolega Ivan Noveský se nejprve dotázal, kdy hodlá dát vláda do souladu svůj postup s evropskou směrnicí RED III a českým zákonem 249/2025 / 2025 Sb. Úředníci mu na to odpověděli, že „je to v souladu“, v sále se ozval hlasité a hlasitě protesty. Ti lidé na pódiu musí mít v takových situacích hroší kůži, já bych se takovéto ostudě vystavovat nechtěl. Cítit takovou nenávist sálu plného lidí není příjemné.
Co jste namítal vy?
Zopakoval jsem kolegovu připomínku. Konstatoval jsem nejprve, že vláda nevyužila nepotřebné plochy, zejména uzavřené doly a elektrárny, a také střechy logistických hal a mnoho dalších možností. Vzhledem k tomu, že tvrdili, jak všechno řádně projednávali, jsem jim také sdělil, že máme odpovědi od 14 krajů, že s nimi na tomto nespolupracoval nikdo, což je nezákonný postup, zato že máme dopisy od Zuzany Mrázové a vrchního ředitele Wasserbauera, že se ani s lidmi bavit nebudou, a všichni starostové, se kterými se nebavili, jsou zmatení a naštvaní.
Dotaz byl, kdo zaplatí škodu 9 miliard korun, když lidé tuto špatně udělanou práci celého jejich týmu odmítnou a Česká republika kvůli nezákonnému postupu Zuzany Mrázové a jejího týmu přijde o dotace.
Mgr. Zuzana Mrázová
Jaká byla odpověď?
Moderátorka prohlásila, že tam tohle nepatří, a vypnuli mi mikrofon. Lidé v sále se ale nedali. Začali hlasitě tleskat a volat, ať jim ti úředníci odpoví. Moderátorka se to snažila do reproduktorů okřikovat, ale oni se nedbali. Odpověď si vynutili, odmítali si sednout.
K devíti miliardám se nikdo neměl. Ale jeden z úředníků na pódiu, konkrétně Jakub Kotrla z Ústavu územního rozvoje MMR, začal rozebírat některé moje návrhy brownfieldů. Na části uzavřeného dolu ČSA (Lomu Československé armády) zřídila vláda přírodní rezervaci, když jsem namítal, že je tam i přesto to druhá polovička volná, prý se tento pozemek „nehodí“. U elektrárny Dětmarovice, kterou narychlo narváno odstavil a propustili horníky, s tím mám prý ČEZ „jiné využití“.
Máme tomu rozumět tak, že má ČEZ „jiné využití“ na pozemky po odstavených dolech a elektrárnách, a vláda mu bude přidělovat nové průmyslové zóny na a zemědělské půdě?
Ano, tak to lidem vysvětlovali. Přeloženo z češtiny do češtiny, když nechce ČEZ stavět obnovitelnou elektrárnu na místě po uhelné, kde to zákony určují, plánuje vláda přidělit nezákonně developerům náhradní pozemky mezi obcemi, abychom takto mohli „splnit závazky EU“.
Podobně u toho Pavla Tykače: uzavřený důl má rozlohu 2?840 hektarů. Pokud by jej vyhlásili akcelerační zónou, vejde se tam jako hybridní elektrárna, tedy větrníky a pod nimi solární panely, CELÝ náš závazek u Evropské unie.
A co když si lidé sami najdou jiné nepotřebné plochy? Je jich přece daleko více?
Ve Zlínském kraji to kolegové v některých lokalitách nabízeli, kus za kus. Je to průmyslový kraj, mají tam hodně brownfieldů. Odpověď ministerstva Zuzany Mrázové byla zamítavá, akcelerační zóny zůstanou na orné půdě. Asi ty pozemky už někomu slíbili, jiné vysvětlení jsme pro to na tamní besedě neměli.
Vláda tedy nechává ležet ladem uzavřené elektrárny, z dolů dělá přírodní rezervace a zabírá pozemky v krajině na energetické zóny?
Ano, je to tak, a její úředníci to v pátek 15. května 2026 na veřejném jednání potvrdili. Energetická mafie ve spojení s ekoteroristy si udělá v průmyslových zónách rezervace a v rezervacích průmyslové zóny. Co byste čekal v zemi, kde ve státní firmě vyrábějí elektřinu za 30 haléřů a prodávají ji lidem za 12 korun? Tohle ale krom toho, že se zvedne cena elektřiny o 5 až 10 korun, zaplatí budoucí generace. Po minulém režimu jim zůstanou uzavřené povrchové doly a elektrárny a po Andreji Babišovi zase průmyslové zóny s větráky v krajině. Někdo tu transformuje nikoli český energetický mix, ale českou krajinu na měsíční krajinu s vrtulemi a místo nevhodné pro život. Ten mix máme ve skutečnosti velmi nízkoemisní, většinu našeho znečištění tvoří vývoz uhelné elektřiny do Německa.
Jaký je váš celkový dojem z veřejného projednání?
Byla připravena fraška zákonného postupu s úředníky, které lidé v podstatě vypískali. Bude to mít pravděpodobně dvojí interpretaci: jednu od Zuzany Mrázové, která bude vykazovat další „zákonné“ kroky vedoucí k výprodeji naší krajiny a půdy pro pěstování energetických monster, a lidí v této krajině žijících, kteří se i na této akci přesvědčili o další ignoranci současné vlády, a to včetně invalidů z léčebny. Je jim jedno, když lidem staví větrníky u domu, je jim i jedno, když postižení občané na vozíčku čekají hodinu v chladném počasí na ulici, je jim jedno, když budou mít pacienti v léčebnách z blikajících vrtulí epileptické záchvaty. Mají za úkol zadaný projekt prosadit jakýmikoli prostředky i za hranou slušnosti a zákona.
Odnesl jste si nějaké odborné postřehy?
Pro odborníky byla určitě významným výstupem odpověď Jakuba Kotrly z Ústavu územního rozvoje, který odhalil ovlivnění celého zadání společností ČEZ. To ostatně potvrzuje ve svých vystoupeních i Radim Misiaček, koordinátor přípravy akceleračních oblastí OZE na Ministerstvu životního prostředí.
Přiznali, že jde o rekvírování další půdy pro větrné a solární barony pro českou energetickou mafii a nikoli druhotné využití ploch znehodnocených energetikou v minulosti, kde s nimi má tato oligarchie „jiné plány“. Chtějí stavět své stroje na těžbu peněz na nových místech na úkor krajiny, kulturního a přírodního dědictví a místních obyvatel a nepotřebné plochy, dané ze zákona, vůbec nepoužít. V pátek to víceméně veřejně přiznali.
Krom protestů zúčastněných projednávání rovněž prokázalo, že původním zadavatelem tohoto projektu akceleračních oblastí na místech, kam obnovitelné zdroje nepatří, není Evropská unie, ale česká energetická mafie. Zadání pochází z minulé koalice, ale současná vláda pod vedením Zuzany Mrázové se pokouší tento projekt stále „na sílu“ prosazovat nezákonnými prostředky proti vůli vlastních lidí, kteří ji zvolili. Namísto dialogu zavírají ústa lidem, obcím, a dokonce i krajům, mnohdy vlastním stranickým kolegům. Ti slušní to pak mají se stranickou příslušností docela složité.
Máme nějaké šance se takovému postupu postavit?
Není to beznadějné, proti tomuto postupu se už vzbouřily kraje, obce a dokonce i někteří současní koaliční politici. Pokud chce toto někdo podpořit, pošlete připomínky, třeba takové, že nechceme, aby nám paní ministryně z Bíliny zastavěla hory Blaník a Říp a udělala nám nad nimi barevnou diskotéku z vrtulí anebo nás nezodpovědným jednáním připravila o pitnou vodu a zemědělskou půdu. Šablona na připomínky je například zde.
A to i pro lidi z měst, kteří nechtějí žít v zemi s vyprodanou krajinou a chráněnými územími přesouvanými na místa bývalých povrchových dolů. Plány Zuzany Mrázové budeme postiženi všichni, nejenom lidé žijící v blízkosti nezákonně vymezovaných akceleračních zón, a většině z nás nám tato arogance snoubící se s výprodejem vlastní země začala vadit. Uhlí nám tento neekologický byznys a cenový tunel nenahradí, musíme dostavět jaderné reaktory.
