Lesy ČR darovaly dřevo na výrobu historického voru

02.09.2025 19:28 | Tisková zpráva

Celkem šestnáct kubíků smrkového dřeva ze středních Čech darovaly Lesy České republiky Národnímu památkovému ústavu na historický vor.

Foto: lesycr.cz
Popisek: Lesy ČR - logo

V sobotu 30. září ho mistři voraři ze spolku Vltavan Purkarec ve Štěchovicích vyrobili a v neděli měl zkušební plavbu. Ze Štěchovic se znovu vydá po vodě 2. září, první zastávku bude mít v Davli a 4. září dorazí do centra Prahy. Tam se stane součástí zahájení výstavy VLTAVA slavná & splavná, která až do 4. ledna zůstane v Jízdárně Pražského hradu. Vor patří k nejstarším dopravním prostředkům. Přepravoval především dřevo, sůl, kámen, obilí a jiné zboží, ale i osoby. Vorařství je od roku 2022 zapsané na Seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO. 

