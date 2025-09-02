Lesy ČR darovaly dřevo na výrobu historického voru

V sobotu 30. září ho mistři voraři ze spolku Vltavan Purkarec ve Štěchovicích vyrobili a v neděli měl zkušební plavbu. Ze Štěchovic se znovu vydá po vodě 2. září, první zastávku bude mít v Davli a 4. září dorazí do centra Prahy. Tam se stane součástí zahájení výstavy VLTAVA slavná & splavná, která až do 4. ledna zůstane v Jízdárně Pražského hradu. Vor patří k nejstarším dopravním prostředkům. Přepravoval především dřevo, sůl, kámen, obilí a jiné zboží, ale i osoby. Vorařství je od roku 2022 zapsané na Seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO.
autor: Tisková zpráva