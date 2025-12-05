Výborný (KDU-ČSL): Babišovo oznámení neřeší střet zájmů z let 2017-2021

Mgr. Marek Výborný
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV
Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na řešení střetu zájmů Andreje Babiše
Mgr. Marek Výborný
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV
,,Evropa tak bude společně s Ukrajinou hlavním poraženým, který to celé zaplatí.“ Co myslíte tím ,,to“? Mluvíte o penězích, které už Ukrajina dostala nebo máte na mysli nějaké další? A nemyslíte, že vše mohlo dopadnout jinak, kdyby Trump nešel na ruku Putinovi, což tím jeho návrhem na mír udělal? Je...
Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k obnovení tramvajové trati na pražském Václavském ná…