Výborný (KDU-ČSL): Babišovo oznámení neřeší střet zájmů z let 2017-2021

05.12.2025 14:07 | Monitoring

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na řešení střetu zájmů Andreje Babiše

Výborný (KDU-ČSL): Babišovo oznámení neřeší střet zájmů z let 2017-2021
Foto: Hans Štembera
Popisek: Marek Výborný

výb

Mgr. Marek Výborný

  • KDU-ČSL
  • ministr zemědělství v demisi
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Výborný (KDU-ČSL): Babišovi jde jen o to, aby nebyl vydaný spravedlnosti
Výborný (KDU-ČSL): Mír nesmí znamenat, že Ukrajina kapitulovala
Výborný (KDU-ČSL): Svoboda není jen dar, ale i závazek
Výborný (KDU-ČSL): Rajchl jako místopředseda výboru pro obranu. Naprostý výsměch

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Babiš , střet zájmů , Výborný KDU-ČSL

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Vysvětlil Andrej Babiš řešení svého střetu zájmů dostatečně?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

JUDr. Jindřich Rajchl byl položen dotaz

Jak to myslíte s tím placením za Ukrajinu?

,,Evropa tak bude společně s Ukrajinou hlavním poraženým, který to celé zaplatí.“ Co myslíte tím ,,to“? Mluvíte o penězích, které už Ukrajina dostala nebo máte na mysli nějaké další? A nemyslíte, že vše mohlo dopadnout jinak, kdyby Trump nešel na ruku Putinovi, což tím jeho návrhem na mír udělal? Je...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Omýváním syrového kuřecího masa si dost zahráváteOmýváním syrového kuřecího masa si dost zahráváte Populární snídaňová jídla, která byste měli okamžitě přestat jístPopulární snídaňová jídla, která byste měli okamžitě přestat jíst

Diskuse obsahuje 19 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Hřib (Piráti): Vracíme tramvaje na Václavák

15:14 Hřib (Piráti): Vracíme tramvaje na Václavák

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k obnovení tramvajové trati na pražském Václavském ná…