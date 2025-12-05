Česká televize reaguje na zavádějící, nepravdivá či zkreslená tvrzení, která se v minulých dnech objevila v rozhovoru Václava Moravce v Deníku N ze dne 24. 11. 2025 v souvislosti s diskuzním pořadem Otázky Václava Moravce (OVM). Z rozhovoru následně citovala i další média. Česká televize proto považuje za nutné informace doložit a zasadit do příslušného kontextu.
1. K tvrzení Václava Moravce „generální ředitel prezentoval tři posudky na Moravce a další dva si objednala Rada ČT, takže teď na Moravce existuje pět posudků,“ uvádí ČT následující:
Česká televize si nenechala vypracovat ani jeden posudek „na Moravce“. Václav Moravec je moderátorem diskuzního pořadu OVM. Tento pořad samozřejmě není prací jednotlivce, připravuje ho jako jakýkoliv jiný diskuzní pořad České televize tým zaměstnanců. Posudky se netýkaly a ani nemohly týkat moderátora, ale zabývaly se výkladem příslušných ustanovení Kodexu ČT ohledně vyváženosti v diskuzních pořadech. Tedy dramaturgií pořadů a nikoli činností moderátorů.
2. K tvrzení Václava Moravce „Pouze vyjádření etického panelu, který se přitom nevyjadřoval k Moravcovi. V závěru totiž konstatuje, že nemůže Moravcův případ posoudit,“ uvádí ČT následující:
Předmětem posouzení nebyl „Moravcův případ“. Posouzení se týkalo problematiky vyváženého složení účastníků diskuzních pořadů, a tedy dramaturgie pořadů. I případný nesoulad s Kodexem ČT nemůže být zpravidla přičítán moderátorovi pořadu.
3. K tvrzení Václava Moravce „Zaměstnavatel mi je dodnes neukázal, a přitom je prezentuje na Radě,“ uvádí ČT následující:
Posudky se přímo netýkají plnění pracovních úkolů Václava Moravce. Neexistuje žádný zákonný nebo jinak legitimní důvod, proč by generální ředitel České televize s nimi měl seznamovat tohoto zaměstnance. Předmětné posudky slouží jako podklad pro nastavení interních postupů zejména v divizi Zpravodajství a publicistika a jako takové byly předány ještě před jednáním Rady ČT řediteli divize Zpravodajství a publicistika, který s nimi bude nakládat dle svého uvážení.
Generální ředitel České televize Hynek Chudárek předmětné posudky nepředával Radě ČT (jak již bylo uvedeno, jedná se o interní podkladový materiál ČT, posudky nenechával vypracovat na základě pokynu Rady ČT), závěry těchto posudků byly nicméně obsaženy v příloze zprávy generálního ředitele, která je součástí zápisu z jednání Rady ČT ze dne 12. 11. 2025, a který je veřejně dostupný ZDE. Zadání posudků pro profesora Jana Jiráka a pro AK Havel & Partners bylo totožné jako zadání pro Etický panel.
Jestliže se paralelně Rada ČT na svém jednání dne 12. 11. 2025 v samostatném bodu programu zabývala v rámci své působnosti obdobným tématem, nebylo to v důsledku nebo na základě posudků poptávaných generálním ředitelem ČT. Usnesení Rady ČT o tom, že považuje dlouhodobé nezvaní kteréhokoliv předsedy parlamentní politické strany či hnutí (a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a společenském životě) za možné narušení demokratické soutěže politických stran, bylo přijato 13 hlasy ze 14 přítomných členů Rady ČT.
4. K odpovědi Václava Moravce na otázku: „Jak se projevuje v praxi, že podporu vedení ČT necítíte? Když pomineme kauzu s Tomiem Okamurou, kdy radní kritizovali, že není zvaný do Otázek.“, která zněla: „Projevuje se to tak, že rezignuje etický panel, ve kterém byli dva profesoři a jeden špičkový novinář pracující pro zahraniční média, a nahradí ho etický panel, jenž dovede přijmout vnitřně rozporné usnesení, že je možné diskuzi moderovat vyváženě a nestranně a zároveň nečestně…,“ uvádí ČT následující:
Rezignace členů Etického panelu ČT v roce 2024 nijak nesouvisela s osobou Václava Moravce. Členové Etického panelu ČT rezignovali v roce 2024 jako výraz rozdílnosti jejich představ od názoru generálního ředitele ČT Jana Součka o poslání Etického panelu ČT a na účel jeho fungování. Je třeba kategoricky odmítnout tvrzení, domněnky a spekulace, že by změna obsazení Etického panelu ČT mohla sloužit k tomu, aby Etický panel ČT v novém složení postupoval „na objednávku“ proti Václavu Moravcovi.
Etický panel je zřízen Kodexem ČT jako poradní orgán generálního ředitele, a to na pomoc posuzování otázek, které vyplývají z uplatňování Kodexu ČT. Polemika se závěry Etického panelu v případu z počátku roku 2025, který se týkal přímo Václava Moravce, může být ze strany Václava Moravce legitimní a adekvátní diskuze a může být pro pochopení problematiky přínosná. Nicméně zpochybňování a znevažovaní Etického panelu jako takového považujeme ze strany zaměstnance České televize za nevhodné, neslušné a nekolegiální.
Václav Moravec, jako dlouholetý moderátor hlavního diskuzního pořadu ČT a jako veřejně známá osoba, musí být připraven snést vyšší míru mediální či jiné pozornosti a kritiky, obdobně jako i jiné významné tváře veřejného života, včetně dalších zaměstnanců České televize. Ze strany České televize nikdy nedocházelo vůči Václavovi Moravcovi k závadnému nebo diskriminačnímu jednání. Česká televize důsledně uplatňuje princip redakční autonomie.
Pro úplnost uvádíme, že všechny tři výše zmíněné posudky zadané Českou televizí se ve svých závěrech v zásadě shodovaly a zde uvádíme některé z nich:
- Smyslem a účelem zákona o ČT a Kodexu ČT má být docílení skutečné, nikoliv pouze formální vyváženosti. Za tímto účelem nebude dostačující porovnávání časového prostoru poskytnutého jednotlivým politickým stranám či hnutím jako prostého součtu celkové doby poskytnuté těmto uskupením ve vysílání, ale v potaz je třeba vzít i další aspekty. V daném kontextu pak hraje roli nejenom vysílací čas diskusního pořadu, ale také formát konkrétního pořadu či sestava pozvaných hostů.
- Vzhledem k postavení pořadu OVM nelze uplatnit argument, že v jiných pořadech téhož vysílatele příslušný politik vystupuje.
- Dlouhodobá úplná absence konkrétní osoby může vyvolávat pochybnosti o vyváženosti.
- Při posuzování vyváženosti hraje roli jako jedno z relevantních kritérií pro výběr diskutujících také postavení diskutujících v hierarchii politických stran. Lze proto očekávat, že předsedové politických stran a hnutí zastoupených v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky nebudou z účasti v diskuzních pořadech České televize dlouhodobě vyloučeni bez adekvátních důvodů.
- Kodex ČT předvídá určité důvody, které mohou dlouhodobou neúčast konkrétní osoby v diskuzním pořadu odůvodnit. Není však možné, aby neúčast byla projevem libovůle.
Závěrem zdůrazňujeme, že Česká televize zásadně neřeší své vnitřní záležitosti prostřednictvím médií a nebude se tedy vyjadřovat k chování svého zaměstnance Václava Moravce v souvislosti s poskytováním rozhovorů médiím. K tomu také generální ředitel Hynek Chudárek odmítl poskytnout stanovisko Radě ČT na základě dotazu jednoho z členů Rady ČT, jak je také patrné ze zápisu z Rady ČT ze dne 12. 11. 2025.
autor: Tisková zpráva