Finanční úřady upravují provoz v době Vánoc a na konci roku, portál MOJE daně bude k dispozici

Pro aktivity spojené se správou daní doporučujeme využít portál MOJE daně, který bude k dispozici nepřetržitě. Poslední den před vánočními svátky a před Novým rokem bude naše provozní doba zkrácena do 12 hodin. V pátek 2. ledna 2026 budou všechny finanční úřady a jejich podatelny z provozních důvodů uzavřeny. V důsledku pravidel pro nakládání s hotovostí bude omezen rovněž provoz daňových pokladen.
Daňové pokladny přijmou poslední hotovostní platby tohoto roku v pondělí 15. prosince 2025. Od středy 17. prosince 2025 budou daňové pokladny uzavřeny a znovu se otevřou ve středu 7. ledna 2026. Poplatníci mohou po celé období vánočních svátků hradit daňové povinnosti bezhotovostně, a to převodem z bankovního účtu nebo prostřednictvím poštovní poukázky České pošty.
Veškeré potřebné informace a daňové formuláře jsou během svátků k dispozici na webových stránkách finanční správy (ZDE) nebo na portálu MOJE daně (ZDE), který umožňuje snadné online podání daňových přiznání i přístup k osobním daňovým účtům. Prostřednictvím portálu MOJE daně mohou poplatníci bezpečně komunikovat s finančním úřadem, sledovat stav svých žádostí či plateb nebo využít interaktivní formuláře, které pomáhají s vyplněním a automaticky zpracovávají potřebné údaje.
