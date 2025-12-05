Finanční úřady upravují provoz v době Vánoc a na konci roku, portál MOJE daně bude k dispozici

05.12.2025

Finanční správa upozorňuje, že před vánočními svátky a v posledních dnech roku 2025 bude upravena provozní doba na všech finančních úřadech i podatelnách.

Foto: financnisprava.cz
Popisek: Finanční správa ČR - logo

Pro aktivity spojené se správou daní doporučujeme využít portál MOJE daně, který bude k dispozici nepřetržitě. Poslední den před vánočními svátky a před Novým rokem bude naše provozní doba zkrácena do 12 hodin. V pátek 2. ledna 2026 budou všechny finanční úřady a jejich podatelny z provozních důvodů uzavřeny. V důsledku pravidel pro nakládání s hotovostí bude omezen rovněž provoz daňových pokladen.

Daňové pokladny přijmou poslední hotovostní platby tohoto roku v pondělí 15. prosince 2025. Od středy 17. prosince 2025 budou daňové pokladny uzavřeny a znovu se otevřou ve středu 7. ledna 2026. Poplatníci mohou po celé období vánočních svátků hradit daňové povinnosti bezhotovostně, a to převodem z bankovního účtu nebo prostřednictvím poštovní poukázky České pošty.

Veškeré potřebné informace a daňové formuláře jsou během svátků k dispozici na webových stránkách finanční správy (ZDE) nebo na portálu MOJE daně (ZDE), který umožňuje snadné online podání daňových přiznání i přístup k osobním daňovým účtům. Prostřednictvím portálu MOJE daně mohou poplatníci bezpečně komunikovat s finančním úřadem, sledovat stav svých žádostí či plateb nebo využít interaktivní formuláře, které pomáhají s vyplněním a automaticky zpracovávají potřebné údaje.

tab

